À Mtsangadoua, le Sommet des Cultures du Nord revient chaque mois dès novembre 2026

Dès le 8 novembre 2026, la plage de Mtsangadoua à Acoua vibrera au rythme du Sommet des Cultures du Nord, rendez-vous mensuel dédié à l’artisanat et aux traditions mahoraises, initié par Tarehi Tsika.

Le souffle de la tradition maoraise s’apprête à envahir de nouveau la plage de Mtsangadoua, sur la commune d’Acoua. À partir du dimanche 8 novembre 2026, le Sommet des Cultures du Nord entamera sa deuxième saison, porté par l’association Tarehi Tsika avec le concours de Valiha Initiatives Engagées et de l’Office de Tourisme du Grand Nord.

Ce rendez-vous, désormais inscrit chaque deuxième dimanche du mois, promet une immersion dans l’artisanat local, la découverte de produits du terroir, la gastronomie et les savoir-faire qui font la richesse de Mayotte.

L’accès à l’événement est entièrement gratuit. Les organisateurs invitent d’ores et déjà les exposants désireux de faire rayonner leurs créations à se rapprocher de l’association Tarehi Tsika pour rejoindre cette aventure culturelle.