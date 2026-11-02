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Vols de Mayotte

Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Mardi 3novembre 2026
  • 23 °CEnsoleillé
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

Illustration

Arrivées

3 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
07:15 UU 976Air Austral Paris-Charles-de-Gaulle Air Austral Programmé
14:30 KQ 254Kenya Airways Nairobi Kenya Airways Programmé
17:35 UU 274Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé

Départs

3 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
08:15 ZD 270Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
15:30 KQ 255Kenya Airways Nairobi Kenya Airways Programmé
18:30 UU 275Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour2 novembre 2026 à 22:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
Voir les vols des 5 prochains jours (nouvel onglet)

À Mtsangadoua, le Sommet des Cultures du Nord revient chaque mois dès novembre 2026

Dès le 8 novembre 2026, la plage de Mtsangadoua à Acoua vibrera au rythme du Sommet des Cultures du Nord, rendez-vous mensuel dédié à l’artisanat et aux traditions mahoraises, initié par Tarehi Tsika.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

Le souffle de la tradition maoraise s’apprête à envahir de nouveau la plage de Mtsangadoua, sur la commune d’Acoua. À partir du dimanche 8 novembre 2026, le Sommet des Cultures du Nord entamera sa deuxième saison, porté par l’association Tarehi Tsika avec le concours de Valiha Initiatives Engagées et de l’Office de Tourisme du Grand Nord.

Ce rendez-vous, désormais inscrit chaque deuxième dimanche du mois, promet une immersion dans l’artisanat local, la découverte de produits du terroir, la gastronomie et les savoir-faire qui font la richesse de Mayotte.

L’accès à l’événement est entièrement gratuit. Les organisateurs invitent d’ores et déjà les exposants désireux de faire rayonner leurs créations à se rapprocher de l’association Tarehi Tsika pour rejoindre cette aventure culturelle.

Tours d’eau — planning SMAE par secteur Mayotte Agenda — tous les événements à Mayotte : concerts, expositions, conférences, sports, sorties famille, vie associative. Voir l’agenda
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Mayotte et son lagon

Prévision du modèle NOAA GFS-Wave (mailles d’environ 28 km, ), lissée pour l’affichage : valeurs indicatives, atténuées dans le lagon par la barrière de corail. Ne remplace pas les bulletins officiels : vigilance Météo-France. Fond © OpenStreetMap, balisage © OpenSeaMap.

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