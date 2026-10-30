Octobre Rose : le Grand Nord de Mayotte se mobilise

La Communauté d’agglomération du Grand Nord de Mayotte (CAGNM) et le Conseil Citoyen de Majicavo organisent, ce samedi 31 octobre, une journée de sensibilisation au cancer du sein dans le cadre d’Octobre Rose.

Le rendez-vous est fixé à 7 heures à la mosquée du vendredi de Majicavo Koropa, de là les participants feront une marche solidaire en direction du stade de Majicavo Lamir, où un village santé proposera des actions de sensibilisation et de dépistage, ainsi que des informations sur la prévention et le suivi médical.

Organisée par la Communauté d’agglomération du Grand Nord de Mayotte (CAGNM) et le Conseil Citoyen de Majicavo, avec plusieurs partenaires dont le Centre hospitalier de Mayotte, la journée a pour objectif de mobiliser la population autour de la lutte contre le cancer du sein et à rappeler l’importance de le détecter le plus tôt possible.