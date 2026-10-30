Octobre Rose : le Grand Nord de Mayotte se mobilise

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Informations pratiques

Vols de Mayotte

Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Samedi 31octobre 2026
  • 29 °CCouvert
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

Illustration

Arrivées

3 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
07:15 UU 976Air Austral Paris-Charles-de-Gaulle Air Austral Programmé
11:30 ZD 271Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
17:40 UU 274Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé

Départs

5 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
08:15 ZD 270Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
09:30 UU 979Air Austral Nairobi Air Austral Programmé
15:10 ZD 280Ewa Air Dar es Salaam Ewa Air Programmé
16:00 ZD 246Ewa Air Majunga Ewa Air Programmé
18:35 UU 275Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour31 octobre 2026 à 15:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
Voir les vols des 5 prochains jours (nouvel onglet)

Gendarmerie de Mayotte – Prévention

Sorties tranquilles Semaine 44

MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI – SEMAINE 44

Samedi 31 octobre 2026

  • Plage de Mtsangadoua Au bout de la rue Ranovalagna. RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Mont Choungui RDV à 9H00. 9h00
  • Plage de N’Gouja RDV sur site à compter de 13H00. 13h00 à 17h00
  • Plage de Sohoa RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00
  • Lac Dziani RDV à 07H30 à l’intersection de la route des Badamiers et de la piste d’accès au lac. 07h30
  • Plages de Moya RDV sur site à compter de 13H30. 13h30 à 17h30
  • Cascade de Soulou RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00

Dimanche 1 novembre 2026

  • Plage de Tsoha RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Plage de N’Gouja RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00
  • Plage de Sohoa RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Lac Dziani RDV à 07H30 à l’intersection de la route des Badamiers et de la piste d’accès au lac. 07h30
  • Plages de Moya RDV sur site à compter de 13H30. 13h30 à 17h30
  • Cascade de Soulou RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00

Dispositif de préventionPrésence de la Gendarmerie de Mayotte sur les sites pour des sorties tranquilles et en toute sécurité.

  • Plage
  • Randonnée
    Montagne
  • Lac / Site naturel
  • Cascade
Programme communiqué par le Commandement de la Gendarmerie de Mayotte

Octobre Rose : le Grand Nord de Mayotte se mobilise

La Communauté d’agglomération du Grand Nord de Mayotte (CAGNM) et le Conseil Citoyen de Majicavo organisent, ce samedi 31 octobre, une journée de sensibilisation au cancer du sein dans le cadre d’Octobre Rose.

Par Shanyce MATHIAS ALI

Publié le · Heure de Mayotte

Plusieurs activités sont prévues pour clôturer le mois d'octobre.

Le rendez-vous est fixé à 7 heures à la mosquée du vendredi de Majicavo Koropa, de là les participants  feront une marche solidaire en direction du stade de Majicavo Lamir, où un village santé proposera des actions de sensibilisation et de dépistage, ainsi que des informations sur la prévention et le suivi médical.

Organisée par la Communauté d’agglomération du Grand Nord de Mayotte (CAGNM) et le Conseil Citoyen de Majicavo, avec plusieurs partenaires dont le Centre hospitalier de Mayotte, la journée a pour objectif de  mobiliser la population autour de la lutte contre le cancer du sein et à rappeler l’importance de le détecter le plus tôt possible.

Communauté d’agglomération du Grand Nord de MayotteMarche solidaireOctobre Rose

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Prévision du modèle NOAA GFS-Wave (mailles d’environ 28 km, ), lissée pour l’affichage : valeurs indicatives, atténuées dans le lagon par la barrière de corail. Ne remplace pas les bulletins officiels : vigilance Météo-France. Fond © OpenStreetMap, balisage © OpenSeaMap.

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