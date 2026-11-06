Le Fête de la vanille à Mayotte : une édition élargie pour valoriser la filière locale

L’association Saveurs et Senteurs transforme sa traditionnelle Fête de la Vanille en un mois complet d’animations et de rencontres, pour mettre en avant les acteurs et les produits de la filière vanille à Mayotte.

À Mayotte, l’association Saveurs et Senteurs élargit cette année la Fête de la Vanille en un mois d’événements, afin de valoriser la filière, ses agriculteurs et leurs ambitions.

La sensibilisation des scolaires constitue un axe fort du programme : des interventions en classe et des visites chez les agriculteurs permettent aux élèves de découvrir la culture et la transformation de la vanille. Ainsi, 106 élèves de CP et CE1 ont été initiés à l’histoire et à la culture de la vanille, tandis que des élèves de première du LPO de Kawéni ont visité l’exploitation de Foundi Madi.

Mayotte accueillera aussi l’écrivaine réunionnaise Gaëlle Bélem, première femme réunionnaise publiée chez Gallimard. Son roman « Le fruit le plus rare ou La vie d’Edmond Albius » retrace le destin du jeune esclave réunionnais à l’origine de la pollinisation manuelle de la vanille. En 2025, ce roman figure dans la sélection annuelle du New York Times. Gaëlle Bélem sera présente à partir du jeudi 12 novembre pour une journée de travail avec des élèves de première du LPO Kawéni et de Chirongui.

Le vendredi 13 novembre à 15 h, elle participera à une conférence sur le thème « Quand l’agriculture raconte l’histoire : esclavage, plantations et vanille dans l’océan Indien », aux côtés d’Ibrahim M’Colo, au Pôle d’Excellence Rurale de Coconi.

Le week-end des 21 et 22 novembre sera dédié à la découverte des exploitations des agriculteurs membres de l’association, avec des visites immersives destinées à renforcer le lien entre producteurs et grand public. Animations et festivités rythmeront ces journées : l’artiste Mourchidi Imamou (Artist 640) réalisera une fresque collective, la fanfare mahoraise Pefou Orchestra animera la fête, et le concours de pâtisserie revient pour une deuxième édition avec un jury d’exception. Des activités de sensibilisation et de création, telles que la fabrication de chocolat ou des visites autour de la vanille, seront proposées par les producteurs et associations.

L’association profitera de l’événement pour lancer sa nouvelle marque de produits vanillés, Trésor Maoré. Les nouveaux packagings et la marque seront présentés lors de la manifestation.

Pour la première fois, des intervenants extérieurs seront accueillis, dont Bertrand Côme, directeur de la Vanilleraie à Sainte Suzanne (Réunion), et Louis Leichning, producteur à Saint-Philippe, pour une conférence inédite.

Le point d’orgue du mois sera la traditionnelle Fête de la Vanille, organisée le samedi 28 novembre de 9 h à 14 h au Pôle d’Excellence Rurale de Coconi. Cet événement, qui rassemble chaque année entre 1 000 et 2 000 visiteurs, proposera de nombreuses activités et accueillera plus de 50 exposants mettant en avant la production locale. Artisans, restaurateurs, pâtissiers et agriculteurs présenteront des produits cultivés, fabriqués ou transformés à Mayotte.