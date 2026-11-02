Le Comité de l’Eau et de la Biodiversité n’aborde pas la motion de la FMAE-CPIE Maore

L’association FMAE-CPIE Maore dénonce la non-inscription de sa motion à l’ordre du jour du Comité de l’Eau et de la Biodiversité de Mayotte, malgré ses sollicitations depuis 2025.

L’association FMAE-CPIE Maore fait part de son mécontentement concernant l’absence de discussion sur sa proposition de motion au sein du Comité de l’Eau et de la Biodiversité (CEB) de Mayotte. La structure indique que cette motion, soumise en 2025, n’a jamais été examinée par le CEB, bien que la demande ait été renouvelée lors de chaque réunion.

La FMAE-CPIE Maore explique : « Au jour d’aujourd’hui, elle n’est pas mise à l’ordre du jour. » L’association précise : « À chaque fois que le CEB se réunit, nous demandons à ce qu’elle soit discutée. Mais, elle n’est jamais inscrite à l’ordre du jour. »

Dans le contexte actuel de crise environnementale, la FMAE-CPIE Maore alerte sur la gravité de la situation : « En attendant, Maore brûle. Nous autres, nous brûlons aussi. »