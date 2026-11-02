Commande publique à Mayotte : une journée d’échanges le 3 novembre à l’hémicycle Younoussa BAMANA

Le Département-Région de Mayotte lance un séminaire sur la commande publique, débutant par une journée dédiée aux actualités réglementaires le 3 novembre 2026.

Le Département-Région de Mayotte invite les professionnels à une journée d’information consacrée à la commande publique, organisée le mardi 3 novembre 2026 à l’hémicycle Younoussa BAMANA, de 8h30 à 15h30.

Cette rencontre constitue l’ouverture d’un séminaire qui se déroulera du 3 au 5 novembre, axé sur la thématique « Sécuriser la procédure ». Maître Pierre Reine animera cette première journée, qui comportera également un atelier pratique dédié à la sécurisation des procédures de la commande publique.

L’objectif annoncé par le Département-Région de Mayotte est de « renforcer l’expertise des services et de prévenir les risques juridiques dans la gestion des marchés publics ».

Le séminaire se poursuivra les mercredi 4 et jeudi 5 novembre, abordant successivement les questions des finances publiques et des ressources humaines.

La journée du 3 novembre s’adresse en particulier aux acteurs impliqués dans la commande publique.

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