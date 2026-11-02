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Vols de Mayotte

Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Mardi 3novembre 2026
  • 23 °CEnsoleillé
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

Illustration

Arrivées

3 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
07:15 UU 976Air Austral Paris-Charles-de-Gaulle Air Austral Programmé
14:30 KQ 254Kenya Airways Nairobi Kenya Airways Programmé
17:35 UU 274Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé

Départs

3 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
08:15 ZD 270Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
15:30 KQ 255Kenya Airways Nairobi Kenya Airways Programmé
18:30 UU 275Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour2 novembre 2026 à 22:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
Voir les vols des 5 prochains jours (nouvel onglet)

Commande publique à Mayotte : une journée d’échanges le 3 novembre à l’hémicycle Younoussa BAMANA

Le Département-Région de Mayotte lance un séminaire sur la commande publique, débutant par une journée dédiée aux actualités réglementaires le 3 novembre 2026.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

Photo : DirCom - DR976

Le Département-Région de Mayotte invite les professionnels à une journée d’information consacrée à la commande publique, organisée le mardi 3 novembre 2026 à l’hémicycle Younoussa BAMANA, de 8h30 à 15h30.

Cette rencontre constitue l’ouverture d’un séminaire qui se déroulera du 3 au 5 novembre, axé sur la thématique « Sécuriser la procédure ». Maître Pierre Reine animera cette première journée, qui comportera également un atelier pratique dédié à la sécurisation des procédures de la commande publique.

L’objectif annoncé par le Département-Région de Mayotte est de « renforcer l’expertise des services et de prévenir les risques juridiques dans la gestion des marchés publics ».

Le séminaire se poursuivra les mercredi 4 et jeudi 5 novembre, abordant successivement les questions des finances publiques et des ressources humaines.

La journée du 3 novembre s’adresse en particulier aux acteurs impliqués dans la commande publique.

Informations pratiques

  • Date : mardi 3 novembre 2026

  • Horaires : 8h30 – 15h30

  • Lieu : Hémicycle Younoussa BAMANA, Département-Région de Mayotte

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