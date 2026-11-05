Fonds de solidarité de l’UE : 89,6 millions d’euros pour Mayotte après le cyclone Chido

Le Fonds de solidarité de l’Union européenne débloque près de 90 millions d’euros pour Mayotte, durement touchée par le cyclone Chido en décembre 2024. La Réunion et la Slovaquie bénéficient également d’aides après des catastrophes récentes.

La France obtient un soutien financier conséquent du Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) à la suite des catastrophes naturelles survenues à Mayotte et à La Réunion en 2024 et 2025. La Commission européenne a annoncé l’attribution de 89,6 millions d’euros pour Mayotte afin de faire face aux conséquences du cyclone Chido, qui a frappé l’île en décembre 2024. Ce cyclone a causé la destruction d’habitations, de graves perturbations des réseaux d’eau et d’électricité, des dommages aux infrastructures de transport et au moins 39 victimes.

Sur ce montant, 24 millions d’euros avaient déjà été versés en avance en mai 2025. À La Réunion, le cyclone Garance, survenu en février 2025, a entraîné d’importants dégâts sur les routes, dans le secteur agricole et le tourisme, ainsi qu’au moins cinq décès. L’île bénéficie d’une aide supplémentaire de 21,2 millions d’euros, dont 5,3 millions déjà octroyés en août 2025.

La Commission européenne précise que ces fonds sont destinés à financer les interventions d’urgence et les opérations de reconstruction, incluant la réparation des infrastructures, l’offre de logements temporaires, le nettoyage et la remise en état des espaces naturels.

La Slovaquie figure également parmi les bénéficiaires, avec une enveloppe de 2,1 millions d’euros destinée à couvrir les dépenses de secours après les inondations de septembre 2024, qui ont touché Bratislava et les régions voisines, provoquant d’importants dégâts aux infrastructures de transport et autres équipements.

L’attribution de ces aides a été validée par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, à la suite des propositions de la Commission.

Depuis sa création en 2002, le FSUE a mobilisé plus de 11 milliards d’euros pour répondre à 150 catastrophes dans 25 États membres, au Royaume-Uni et dans six pays candidats à l’adhésion.