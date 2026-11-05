 Aller au contenu
Le Journal de Mayotte L’info au service de Mayotte

L’actualité de Mayotte et de l’océan Indien

Le journal
en version numérique

Tous les numéros,
sur tous vos écrans.

Menu

Informations pratiques

Vols de Mayotte

Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Jeudi 5novembre 2026
  • 25 °CCouvert
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

Illustration

Arrivées

4 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
07:15 UU 976Air Austral Paris-Charles-de-Gaulle Air Austral Programmé
13:30 ZD 271Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
17:00 ZD 207Ewa Air Nosy Be Ewa Air Programmé
17:05 UU 276Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé

Départs

2 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
09:10 UU 277Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
14:15 ZD 206Ewa Air Nosy Be Ewa Air Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour5 novembre 2026 à 18:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
Voir les vols des 5 prochains jours (nouvel onglet)

Fonds de solidarité de l’UE : 89,6 millions d’euros pour Mayotte après le cyclone Chido

Le Fonds de solidarité de l’Union européenne débloque près de 90 millions d’euros pour Mayotte, durement touchée par le cyclone Chido en décembre 2024. La Réunion et la Slovaquie bénéficient également d’aides après des catastrophes récentes.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

Photo : Dati Bendo/Commission européenne

La France obtient un soutien financier conséquent du Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) à la suite des catastrophes naturelles survenues à Mayotte et à La Réunion en 2024 et 2025. La Commission européenne a annoncé l’attribution de 89,6 millions d’euros pour Mayotte afin de faire face aux conséquences du cyclone Chido, qui a frappé l’île en décembre 2024. Ce cyclone a causé la destruction d’habitations, de graves perturbations des réseaux d’eau et d’électricité, des dommages aux infrastructures de transport et au moins 39 victimes.

Sur ce montant, 24 millions d’euros avaient déjà été versés en avance en mai 2025. À La Réunion, le cyclone Garance, survenu en février 2025, a entraîné d’importants dégâts sur les routes, dans le secteur agricole et le tourisme, ainsi qu’au moins cinq décès. L’île bénéficie d’une aide supplémentaire de 21,2 millions d’euros, dont 5,3 millions déjà octroyés en août 2025.

La Commission européenne précise que ces fonds sont destinés à financer les interventions d’urgence et les opérations de reconstruction, incluant la réparation des infrastructures, l’offre de logements temporaires, le nettoyage et la remise en état des espaces naturels.

La Slovaquie figure également parmi les bénéficiaires, avec une enveloppe de 2,1 millions d’euros destinée à couvrir les dépenses de secours après les inondations de septembre 2024, qui ont touché Bratislava et les régions voisines, provoquant d’importants dégâts aux infrastructures de transport et autres équipements.

L’attribution de ces aides a été validée par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, à la suite des propositions de la Commission.

Depuis sa création en 2002, le FSUE a mobilisé plus de 11 milliards d’euros pour répondre à 150 catastrophes dans 25 États membres, au Royaume-Uni et dans six pays candidats à l’adhésion.

Tours d’eau — planning SMAE par secteur Mayotte Agenda — tous les événements à Mayotte : concerts, expositions, conférences, sports, sorties famille, vie associative. Voir l’agenda
Le Journal de Mayotte

Abonnez-vous au Journal de Mayotte

Toute l’actualité de Mayotte et de l’océan Indien en accès illimité, où que vous soyez.

  • Accès illimité
    à tous nos articles
  • Sur tous
    vos appareils
  • Restez informé
    alertes et newsletters
  • Soutenez un média local

Abonnement annuel

190 €/ an

  • Accès illimité au site
  • Tous vos contenus sur tous vos appareils
  • Soutien au journalisme local

Choisissez votre mode de paiement

Paiement 100 % sécurisé

En cliquant sur ce bouton, vous acceptez nos conditions générales de vente.

Météo & mer

Mamoudzou · Mayotte

Chargement des prévisions…

Météo marine

Mayotte et son lagon

Prévision du modèle NOAA GFS-Wave (mailles d’environ 28 km, ), lissée pour l’affichage : valeurs indicatives, atténuées dans le lagon par la barrière de corail. Ne remplace pas les bulletins officiels : vigilance Météo-France. Fond © OpenStreetMap, balisage © OpenSeaMap.

Vos cookies sur Le Journal de Mayotte

Le Journal de Mayotte utilise des cookies de mesure d’audience (Google Analytics et Matomo) pour compter ses visites et améliorer le site. Aucun cookie publicitaire. Vous pourrez changer d’avis à tout moment.