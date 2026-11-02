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Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Mardi 3novembre 2026
  • 23 °CEnsoleillé
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

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Arrivées

3 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
07:15 UU 976Air Austral Paris-Charles-de-Gaulle Air Austral Programmé
14:30 KQ 254Kenya Airways Nairobi Kenya Airways Programmé
17:35 UU 274Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé

Départs

3 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
08:15 ZD 270Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
15:30 KQ 255Kenya Airways Nairobi Kenya Airways Programmé
18:30 UU 275Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour2 novembre 2026 à 22:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
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Électricité de Mayotte : Régis Chancel prend la direction générale

La direction générale d’Électricité de Mayotte change de mains avec l’arrivée de Régis Chancel, dont le parcours dans le secteur énergétique s’inscrit dans la continuité des missions d’EDM sur l’île.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

L’entreprise Électricité de Mayotte (EDM) annonce la nomination de Régis Chancel au poste de directeur général. Il prend la suite de l’ancienne direction, dans le cadre d’un renouvellement de la gouvernance de la société publique.

EDM, responsable de la production et de la distribution d’électricité sur l’ensemble du territoire mahorais, précise que cette nomination s’inscrit dans la volonté de poursuivre ses missions face aux spécificités énergétiques locales.

Avant d’être désigné à la tête d’EDM, Régis Chancel a occupé divers postes à responsabilité dans le secteur de l’énergie. Il a notamment travaillé au sein d’EDF et de plusieurs filiales spécialisées dans la gestion des réseaux électriques. Son parcours inclut la direction de projets d’infrastructures et la supervision de services techniques dans des contextes insulaires et ultramarins.

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