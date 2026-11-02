Électricité de Mayotte : Régis Chancel prend la direction générale

La direction générale d’Électricité de Mayotte change de mains avec l’arrivée de Régis Chancel, dont le parcours dans le secteur énergétique s’inscrit dans la continuité des missions d’EDM sur l’île.

L’entreprise Électricité de Mayotte (EDM) annonce la nomination de Régis Chancel au poste de directeur général. Il prend la suite de l’ancienne direction, dans le cadre d’un renouvellement de la gouvernance de la société publique.

EDM, responsable de la production et de la distribution d’électricité sur l’ensemble du territoire mahorais, précise que cette nomination s’inscrit dans la volonté de poursuivre ses missions face aux spécificités énergétiques locales.

Avant d’être désigné à la tête d’EDM, Régis Chancel a occupé divers postes à responsabilité dans le secteur de l’énergie. Il a notamment travaillé au sein d’EDF et de plusieurs filiales spécialisées dans la gestion des réseaux électriques. Son parcours inclut la direction de projets d’infrastructures et la supervision de services techniques dans des contextes insulaires et ultramarins.