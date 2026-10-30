Comores : Azali accueille favorablement l'ouverture d'une ambassade russe à Moroni

 Aller au contenu
Le Journal de Mayotte L’info au service de Mayotte

L’actualité de Mayotte et de l’océan Indien

Le journal
en version numérique

Tous les numéros,
sur tous vos écrans.

Menu

Informations pratiques

Vols de Mayotte

Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Samedi 31octobre 2026
  • 29 °CCouvert
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

Illustration

Arrivées

3 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
07:15 UU 976Air Austral Paris-Charles-de-Gaulle Air Austral Programmé
11:30 ZD 271Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
17:40 UU 274Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé

Départs

5 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
08:15 ZD 270Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
09:30 UU 979Air Austral Nairobi Air Austral Programmé
15:10 ZD 280Ewa Air Dar es Salaam Ewa Air Programmé
16:00 ZD 246Ewa Air Majunga Ewa Air Programmé
18:35 UU 275Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour31 octobre 2026 à 15:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
Voir les vols des 5 prochains jours (nouvel onglet)

Gendarmerie de Mayotte – Prévention

Sorties tranquilles Semaine 44

MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI – SEMAINE 44

Samedi 31 octobre 2026

  • Plage de Mtsangadoua Au bout de la rue Ranovalagna. RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Mont Choungui RDV à 9H00. 9h00
  • Plage de N’Gouja RDV sur site à compter de 13H00. 13h00 à 17h00
  • Plage de Sohoa RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00
  • Lac Dziani RDV à 07H30 à l’intersection de la route des Badamiers et de la piste d’accès au lac. 07h30
  • Plages de Moya RDV sur site à compter de 13H30. 13h30 à 17h30
  • Cascade de Soulou RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00

Dimanche 1 novembre 2026

  • Plage de Tsoha RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Plage de N’Gouja RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00
  • Plage de Sohoa RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Lac Dziani RDV à 07H30 à l’intersection de la route des Badamiers et de la piste d’accès au lac. 07h30
  • Plages de Moya RDV sur site à compter de 13H30. 13h30 à 17h30
  • Cascade de Soulou RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00

Dispositif de préventionPrésence de la Gendarmerie de Mayotte sur les sites pour des sorties tranquilles et en toute sécurité.

  • Plage
  • Randonnée
    Montagne
  • Lac / Site naturel
  • Cascade
Programme communiqué par le Commandement de la Gendarmerie de Mayotte

Comores : Azali accueille favorablement l'ouverture d'une ambassade russe à Moroni

Les Comores avaient exprimé depuis des années le souhait de l'ouverture d'une ambassade russe à Moroni. La Russie avait annoncé le projet d'une mission diplomatique à Moroni et a déjà nommé un ambassadeur. Mais c'est la première fois que le président Azali Assoumani évoque publiquement le sujet.

Par Benoit Jaëglé

Publié le · Heure de Mayotte

Le président des Comores, à Moscou pour le troisième Sommet Russie-Afrique, a accueilli favorablement l'ouverture d'une ambassade russe à Moroni. Azali Assoumani s'est exprimé hier à l'occasion des séances plénières du Sommet, ouvert la veille par le président russe, Vladimir Poutine, et qui a réuni environ seize chefs d'État et plusieurs Premiers ministres du continent.

Un nouvel ambassadeur russe aux Comores déjà nommé

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue égyptien Abdelfatah Al-Sissi ce jeudi 29 octobre à Moscou à l'occasion de l'ouverture des séances plénières du troisième Sommet Russie-Afrique.

La Russie a annoncé son intention d'ouvrir une représentation diplomatique dans l'archipel. Le président russe Vladimir Poutine, a d'ailleurs nommé Vadim Leonidovitch Barabanov ambassadeur aux Comores depuis plus de trois mois. La nouveauté est que ce diplomate devrait être cette fois en poste à Moroni et non à Madagascar comme ce fut le cas depuis des décennies. Si les autorités comoriennes avaient formellement souligné en coulisses le besoin d'une ambassade russe à Moroni, elles n'avaient pas officiellement exprimé publiquement ce souhait.

Ainsi, profitant du Sommet russo-africain, Azali Assoumani a approuvé solennellement son accord pour l'ouverture d'une ambassade russe à Moroni, appelant d'autres pays à faire autant pour renforcer leurs liens d'amitié et de coopération avec l'archipel.

"Les attentes de l'Union des Comores vis-à-vis de la fédération de Russie sont essentielles pour renforcer les relations d'amitié et de coopération dont nous célébrons cette année le cinquantenaire", a d'abord souligné le président comorien. "Nous avons ainsi accueilli avec enthousiasme la volonté de la fédération de Russie d’ouvrir une ambassade russe à Moroni comme nous sommes fiers et chaleureux d'abriter les ambassades de tous les pays et de toutes les nations frères ici présents", a ajouté Azali Assoumani.

Un partenariat gagnant-gagnant entre la Russie et l'Afrique

Il a défendu "un partenariat gagnant-gagnant entre la Russie et l'Afrique", appelant à faire en sorte que les ressources naturelles du continent profitent aux populations grâce à des plans de transformation à l'échelle locale en vue de générer des richesses et des emplois en faveur des jeunes.

Azali Assoumani lors de son discours ce jeudi 29 octobre à Moscou en séance plénière des travaux du troisième Sommet Russie-Afrique.

A Moscou, le dirigeant comorien a été, par ailleurs, élevé au rang de "docteur honorifique" de l'institut d'État des relations internationales MGIMO pour le travail de renforcement des liens entre la fédération de Russie et l'Afrique lorsqu'il était à la tête de la présidence en exercice de l'Union africaine entre 2023 et 2024. Le titre de « docteur honorifique » est attribué à des personnalités ayant œuvré en faveur de la paix, de la science, de la promotion des échanges scientifiques ou du renforcement des liens politiques et diplomatiques avec la fédération de Russie. Après la remise du titre, Azali Assoumani a promis d'œuvrer davantage au rapprochement entre l'Afrique et la Russie.

Le troisième sommet Russie-Afrique prend fin ce vendredi 30 octobre après deux jours de travaux consacrés à l'évaluation des avancées de coopération entre les deux parties suite aux deux premières éditions de Sotchi en 2019 et de Saint-Pétersbourg en 2023. La Russie et l'Afrique ont conclu un nouveau paquet d'engagements dans de nombreux domaines pour mieux consolider leur coopération à travers "le cadre de partenariat Russie-Afrique 2027-2029".

A.S.Kemba

Tours d’eau — planning SMAE par secteur Mayotte Agenda — tous les événements à Mayotte : concerts, expositions, conférences, sports, sorties famille, vie associative. Voir l’agenda
Le Journal de Mayotte

Abonnez-vous au Journal de Mayotte

Toute l’actualité de Mayotte et de l’océan Indien en accès illimité, où que vous soyez.

  • Accès illimité
    à tous nos articles
  • Sur tous
    vos appareils
  • Restez informé
    alertes et newsletters
  • Soutenez un média local

Abonnement annuel

190 €/ an

  • Accès illimité au site
  • Tous vos contenus sur tous vos appareils
  • Soutien au journalisme local

Choisissez votre mode de paiement

Paiement 100 % sécurisé

En cliquant sur ce bouton, vous acceptez nos conditions générales de vente.

Météo & mer

Mamoudzou · Mayotte

Chargement des prévisions…

Météo marine

Mayotte et son lagon

Prévision du modèle NOAA GFS-Wave (mailles d’environ 28 km, ), lissée pour l’affichage : valeurs indicatives, atténuées dans le lagon par la barrière de corail. Ne remplace pas les bulletins officiels : vigilance Météo-France. Fond © OpenStreetMap, balisage © OpenSeaMap.

Vos cookies sur Le Journal de Mayotte

Le Journal de Mayotte utilise des cookies de mesure d’audience (Google Analytics) pour compter ses visites et améliorer le site. Aucun cookie publicitaire. Vous pourrez changer d’avis à tout moment.