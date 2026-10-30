Comores : Azali accueille favorablement l'ouverture d'une ambassade russe à Moroni

Les Comores avaient exprimé depuis des années le souhait de l'ouverture d'une ambassade russe à Moroni. La Russie avait annoncé le projet d'une mission diplomatique à Moroni et a déjà nommé un ambassadeur. Mais c'est la première fois que le président Azali Assoumani évoque publiquement le sujet.

Le président des Comores, à Moscou pour le troisième Sommet Russie-Afrique, a accueilli favorablement l'ouverture d'une ambassade russe à Moroni. Azali Assoumani s'est exprimé hier à l'occasion des séances plénières du Sommet, ouvert la veille par le président russe, Vladimir Poutine, et qui a réuni environ seize chefs d'État et plusieurs Premiers ministres du continent.

Un nouvel ambassadeur russe aux Comores déjà nommé

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue égyptien Abdelfatah Al-Sissi ce jeudi 29 octobre à Moscou à l'occasion de l'ouverture des séances plénières du troisième Sommet Russie-Afrique.

La Russie a annoncé son intention d'ouvrir une représentation diplomatique dans l'archipel. Le président russe Vladimir Poutine, a d'ailleurs nommé Vadim Leonidovitch Barabanov ambassadeur aux Comores depuis plus de trois mois. La nouveauté est que ce diplomate devrait être cette fois en poste à Moroni et non à Madagascar comme ce fut le cas depuis des décennies. Si les autorités comoriennes avaient formellement souligné en coulisses le besoin d'une ambassade russe à Moroni, elles n'avaient pas officiellement exprimé publiquement ce souhait.

Ainsi, profitant du Sommet russo-africain, Azali Assoumani a approuvé solennellement son accord pour l'ouverture d'une ambassade russe à Moroni, appelant d'autres pays à faire autant pour renforcer leurs liens d'amitié et de coopération avec l'archipel.

"Les attentes de l'Union des Comores vis-à-vis de la fédération de Russie sont essentielles pour renforcer les relations d'amitié et de coopération dont nous célébrons cette année le cinquantenaire", a d'abord souligné le président comorien. "Nous avons ainsi accueilli avec enthousiasme la volonté de la fédération de Russie d’ouvrir une ambassade russe à Moroni comme nous sommes fiers et chaleureux d'abriter les ambassades de tous les pays et de toutes les nations frères ici présents", a ajouté Azali Assoumani.

Un partenariat gagnant-gagnant entre la Russie et l'Afrique

Il a défendu "un partenariat gagnant-gagnant entre la Russie et l'Afrique", appelant à faire en sorte que les ressources naturelles du continent profitent aux populations grâce à des plans de transformation à l'échelle locale en vue de générer des richesses et des emplois en faveur des jeunes.

Azali Assoumani lors de son discours ce jeudi 29 octobre à Moscou en séance plénière des travaux du troisième Sommet Russie-Afrique.

A Moscou, le dirigeant comorien a été, par ailleurs, élevé au rang de "docteur honorifique" de l'institut d'État des relations internationales MGIMO pour le travail de renforcement des liens entre la fédération de Russie et l'Afrique lorsqu'il était à la tête de la présidence en exercice de l'Union africaine entre 2023 et 2024. Le titre de « docteur honorifique » est attribué à des personnalités ayant œuvré en faveur de la paix, de la science, de la promotion des échanges scientifiques ou du renforcement des liens politiques et diplomatiques avec la fédération de Russie. Après la remise du titre, Azali Assoumani a promis d'œuvrer davantage au rapprochement entre l'Afrique et la Russie.

Le troisième sommet Russie-Afrique prend fin ce vendredi 30 octobre après deux jours de travaux consacrés à l'évaluation des avancées de coopération entre les deux parties suite aux deux premières éditions de Sotchi en 2019 et de Saint-Pétersbourg en 2023. La Russie et l'Afrique ont conclu un nouveau paquet d'engagements dans de nombreux domaines pour mieux consolider leur coopération à travers "le cadre de partenariat Russie-Afrique 2027-2029".

A.S.Kemba