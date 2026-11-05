Abal-Kassim Cheik renouvelé à la présidence de l’Université de Mayotte

Le Conseil d’administration de l’Université de Mayotte a désigné Abal-Kassim Cheik Ahamed en tête des candidats à la présidence lors du vote du 3 novembre 2026. La décision finale appartient désormais au ministère.

Le mandat actuel de la présidence de l’Université de Mayotte arrivant à échéance le 13 décembre 2026, le Conseil d’administration s’est réuni le mardi 3 novembre 2026 pour examiner les candidatures et procéder au classement.

Trois candidats étaient en compétition. À l’issue du scrutin, Abal-Kassim Cheik Ahamed a recueilli 15 voix sur les 20 suffrages exprimés, selon l’Université de Mayotte.

Les résultats du vote ont été communiqués au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace, étape prévue par la procédure réglementaire.

La nomination officielle du futur président de l’Université de Mayotte dépend désormais de la décision du ministre. La prise de fonctions est annoncée pour le 14 décembre 2026.