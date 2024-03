Formation : Le Service militaire adapté ambitionne de faire réussir de plus en plus de jeunes issus des Outre-mer

Le SMA en quelques chiffres

C’est environ 6.000 volontaires par an, âgés de 16 à 25 ans, qui peuvent bénéficier de près de 195 filières de formation dispensées sur l’ensemble des 9 régiments, dont 7 ultramarins (Guyane, Martinique, Guadeloupe, Polynésie, La Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie). Les 2 autres sont en métropole dont un état-major à Paris et 1 centre de formation à Périgueux qui permet notamment d’accompagner les volontaires stagiaires ultramarins qui souhaitent bénéficier d’une formation dans l’Hexagone. Concernant les bénéficiaires accueillis au sein des RSMA, 4.274 sont des volontaires stagiaires, 231 accompagnés et remobilisés (volontaires jeunes cadets de 16-18 ans), 1.298 employés (volontaires techniciens), 32% des volontaires sont des jeunes femmes. L’âge moyen est de 20,5 ans et 38% des stagiaires sont en situation d’illettrisme.

Le budget annuel du SMA s’élève à près de 300 millions d’euros (298,6) avec des effectifs de 1.336 cadres dont 1.249 militaires. Concernant l’insertion des jeunes, le taux moyen d’insertion s’établit à 83,5% pour l’ensemble des régiments. Et pour une fois Mayotte fait figure de bon élève puisqu’il est légèrement supérieur avec un taux de 85%.

Parmi ce taux de plus de 83% d’insertion, 66% sont en emploi durable (CDI, CDD de plus de 6 mois, alternance), 21,8% en emploi de transition (CDD compris entre 1 et 6 mois) et 12,5% en sorties positives (dont poursuite de formation), indique le rapport.

On apprend également que 68,7% des bénéficiaires sont insérés sur le territoire local dans son DOM/COM, que 88,9% obtiennent le Certificat d’aptitude personnelle à l’insertion (CAPI), et que 81% réussissent à avoir le Permis B (pour les volontaires éligibles).

Le RSMA de Mayotte

Concernant le RSMA de Mayotte, qui existe depuis 1988, il est composé de plus de 1.000 personnes dont 171 cadres et 888 volontaires, avec 22 filières de formation, pour un taux d’insertion de 85% (83% pour le RSMA de La Réunion).

Aussi, dans le cadre de l’opération MAJI des forces armées de la zone sud de l’océan Indien initiée le 20 septembre 2023, le RSMA de Mayotte a engagé des cadres et des volontaires quotidiennement afin d’aider la population mahoraise face à une grave crise de l’eau. Il a ainsi fourni un appui et un soutien à l’organisation logistique pour les containers de bouteilles d’eau acheminés depuis la Réunion et à aider à leur distribution dans plusieurs communes de l’île. En parallèle, le régiment vient régulièrement en aide des renforts de la sécurité civile sur le plan de la restauration, de l’hébergement, de l’infrastructure ou encore du transport.

Des ambitions pour les prochaines années

« L’Ambition Horizon 2030 » continue de prendre forme, selon le rapport. Les premières améliorations permettent notamment à plus de volontaires d’obtenir le permis de conduire. « Le Service militaire adapté est une force de transformation et un catalyseur pour un avenir meilleur dans nos Outre-mer. Aux jeunes ultramarins qui hésitent encore à venir nous rejoindre, je leur dis de ne pas avoir peur d’oser le SMA. Vous découvrirez un univers empreint de « militarité » et d’esprit de corps, qui font la spécificité du SMA et nous permet de vous transmettre nos valeurs. Cette transmission se fait par l’adhésion à notre idéal tout en appliquant les règles d’or (base du savoir-être) qui vous aideront à devenir des citoyens engagés, autonomes et responsables », indique le Général Claude Peloux, Commandant le Service militaire adapté.

La Fondation du Service militaire adapté

La Fondation a structuré son offre en 4 grands programmes de manière à répondre aux préoccupations et aux critères spécifiques des différents partenaires : un programme coup de pouce à l’installation ; un programme mobilités ; un programme Up Formation ; et un programme autonomie alimentaire. Ces programmes s’adressent à des jeunes ayant soit un projet salarial soit un projet entrepreneurial.

Pour le Général Jean-Pierre Metz, Président de la fondation SMA, « Il fallait une structure en capacité de s’attaquer aux freins à l’emploi durable des jeunes ultramarins de 18 à 30 ans issus ou non du SMA. La tâche principale consiste à mettre en synergie les projets identifiés, proposés et suivis localement, et les moyens mis à disposition par les nombreux partenaires qui ont marqué leur intérêt pour la Fondation du SMA. L’objectif est la réussite de nos jeunes ultramarins et de nos territoires ».