Ambdilwahedou Soumaila : « Mamoudzou sera la ville du sport » 

« Mamoudzou doit vivre ! »

D’entrée, le représentant du chef lieu a exprimé l’importance de vivre dans une ville « qui vit » et sa satisfaction à voir reprendre vie l’île de Mayotte après une période d’intenses blocages. « Malgré les difficultés qui nous entourent, après cette crise sociale, il est important, comme après la Covid-19, de relancer toute la dynamique de la ville ».

Une « Fan Zone » pour l’ouverture des JO 2024

Comme l’a rappelé Ambdilwahedou Soumaïla, les Jeux olympiques de Paris 2024 constituent une « formidable opportunité » pour soutenir une activité d’excellence sportive à Mamoudzou.

A ce titre, de nombreux événements sportifs auront lieu cette année, à commencer par la marche nocturne dans Mamoudzou prévue vendredi 8 mars, la reprise du tournoi de Futsal Ramadan du 11 mars au 10 avril 2024, la course de pneus, le Trail du Caméléon en mai, l’Hippocampe Trail de juillet, une « Fan Zone » créée pour l’ouverture des Jeux olympiques en juillet, des journées portes ouvertes des associations sportives en août, le Trail du Grand Majimbini en septembre, la course de pirogues en octobre prochain et plusieurs journées consacrées au « sport pour tous » dans l’année.

Festival Sanaa annulé : reculer pour mieux sauter

Jeudi matin, le maire de Mamoudzou a annoncé avec regret que le festival international des arts, Sanaa, n’aura pas lieu cette année, en raison d’un impératif de travaux à réaliser sur le parking de la place de la République, qui accueillait les dernières éditions du festival.

D’après Ambdilwahedou Soumaïla, si d’autres lieux ont été envisagés pour accueillir cette nouvelle édition du festival, aucun autre site n’a répondu aux critères techniques de sécurité imposés pour accueillir le public. Le maire de Mamoudzou a néanmoins déclaré que les travaux programmés place de la République permettront de proposer aux spectateurs un festival d’autant plus dynamique.

Un agenda innovant

Parmi un ensemble d’événements réitérés chaque année, d’autres rendez-vous auront lieu pour la première fois, tels que les journées portes ouvertes de la Maison du projet de Kawéni les 28 et 29 juin, un vernissage photo de 60 figures emblématiques de Mayotte qui se tiendra le 14 juillet, des journées portes ouvertes pour l’ensemble des associations sportives de Mayotte le 25 août, une journée autour du projet « Kawéni Hima » le 19 septembre et un week-end 100% sport les 14 et 15 décembre à Mamoudzou pour l’événement « Mamoudzou sport en fête« .

Le programme complet de l’Agenda événementiel sera disponible sur le site de la Ville de Mamoudzou.

Mathilde Hangard