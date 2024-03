L’agenda loisirs du week-end : Un reboisement, de la rando, une soirée latino et du cinéma

Vendredi 1er mars

– Cinéma Alpa Joe – 19h : Bob Marley : One Love

– Pôle culturel de Chirongui – 20h : Bob Marley : one love (VO)

Samedi 2 mars

– De 7h à 11h : Eau’ arbres citoyens

Venez participer à la plantation du bassin versant de Mbouanatsa ce samedi 02 mars 2024 à partir de 7h dans le cadre du projet “Reboisement et remobilisation de la ressource en eau dans le bassin versant de Mbouanatsa” porté par la FMAE – Fédération Mahoraise des Associations Environnementales en partenariat avec le Groupement Intercommunal des Agriculteurs du Sud de Mayotte et financé par Département de Mayotte et Communauté de Communes du Sud de Mayotte. Un moment pour discuter sur la conciliation entre forêt, agriculture et ressource en eau autour d’une plantation d’arbres.

Rendez-vous au premier faré de Mbouanatsa en venant de Mzouazia à partir de 07h

Pour toutes demandes d’informations, n’hésitez pas à vous rapprocher du chargé de mission ressource en eau, Issimainla MARI, issimainla.mari@fmae.yt ou au 0639 29 62 58

– De 9h30 à 18h : Découverte éducation et culturelle : Site historique Antanabé

Le projet captivant de sortie découverte éducative et culturelle se déploiera sur les terres empreintes d’histoire d’Antanabé, révélant avec éclat des joyaux emblématiques tels que la mosquée, la citerne et l’ancien village. Niché au cœur d’un passé riche en récits et d’un patrimoine fascinant, Antanabé constitue une opportunité singulière d’exploration immersive et d’acquisition de connaissances enrichissantes.

Lieu : Poroani stade

– A partir de 10h : Venez découvrir les missions bénévoles en mer proposées par l’association Ceta’Maore en 2024 !

En 2023, cette toute jeune association lançait WUJUA son projet de suivi participatif des mammifères marins.

Pour 2024 elle recherche des bénévoles motivé.e.s, prêt.e.s à mieux connaître les espèces marines de notre lagon et de venir en mer avec eux ! Elle lance une campagne de recrutement de bénévoles pour des missions en mer !

Quand ? Samedi 2 mars à 10h

Où ? ACHM – Ecole de voile de Dzaoudzi, Bd des Crabes, Dzaoudzi

Quoi ? Pourquoi ?

Observateur en mer, capitaine bénévole, mission support des sorties en mer : voilà les missions bénévoles pour lesquelles tu pourras t’inscrire et connaître toutes les modalités (formation, tâches calendrier, etc.).

De 19h à minuit : Soirée Latino – SALSA – BACHATA – KIZOMBA – La meilleure et la plus connue Soirée de Danses Latines de l’île. Situé au restaurant Le QG CHEZ HAMIDOU vers la Route de plage Hamaha Entrée – 10€ + Conso Soft! Session initiation de salsa a partir de 19h – Bar et restauration sur place – Performance musicale by DJ ROBERTO

Réservations : 0269 62 82 62 ou 0639 29 82 78

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 2 mars à 10h : Le Royaume des abysses

13h : Wonka

16h : Bob Marley : One Love

19h : Les Trois Mousquetaires: Milady

Dimanche 3 mars à 10h : Le Royaume des abysses

13h : Iris et les hommes

16h : Les Trois Mousquetaires: Milady

19h : Moi capitaine

Infos

Les programmes ciné du week-end au pôle culturel de Chirongui

Samedi 2 mars à 11h : Rose, petite fée des fleurs

14h : Dune, deuxième partie

17h : Bob Marley : One Love (VF)

20h : Dune, deuxième partie

Dimanche 7 janvier à 11h : Rose, petite fée des fleurs

14h : Madame Web

17h : Dune, deuxième partie

20h : La couleur pourpre (VO)

Billetterie

Mardi 5 mars

– A partir de 13 h : Avant-première de l’émission «LES ENFANTS DU JAZZ» à la Salle de Délibération du Conseil Départemental de Mayotte.

A l’instar de «DIVA JAZZ», une création artistique qui avait mis en valeur des talents féminins de Mayotte et de la Région océan indienne (https://www.youtube.com/watch?v=LvZbMWLnirk), l’équipe de MAORE JAZZ avait réitéré cette expérience avec un nouveau spectacle, «LES ENFANTS DU JAZZ» qui avait fait la part belle aux jeunes talents (7 – 15 ans). 8 jeunes venus des quatre coins de Mayotte avaient été sélectionnés pour constituer le groupe les «Enfants du jazz ».

Ce projet s’est traduit par la création d’un spectacle de musique, joué sur les scènes de MAORE JAZZ 2023 à Mamoudzou et Labattoir. Le répertoire joué à l’occasion des spectacles était centré sur le jazz fusion empreint de musique actuelle, avec des détours sur d’autres styles de musique, notamment de la région océan indien et d’Afrique.

A l’issue du visionnage de cet émission, il sera procédé à une remise de diplômes et de chèques de gratification aux enfants ayant participé à ce projet, suivie d’un cocktail de clôture de la cérémonie.