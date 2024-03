Forte hausse des prix à la pompe au 1er mars 2024

Les prix du super et du gasoil repartent à la hausse ce 1er mars. Le premier prend 7 centimes et le second 3 cents tandis que le mélange détaxé augmente de 18 centimes d’euros. En faute, la hausse des cours mondiaux, selon la préfecture, et un impact défavorable de la parité dollar-euro.

Au 1er mars 2024, les prix maximums applicables à Mayotte seront les suivants

Rappelons que dans les Outre-mer le Préfet fixe mensuellement les prix des produits pétroliers suivants : Supercarburant sans plomb, Gazole routier et maritime, Mélange détaxé, Pétrole lampant, Gaz de pétrole liquéfié. Ce sont des prix maximums, libre au distributeur de fixer le sien.

La préfecture évoque le contexte : « Pour le mois de mars 2024, la hausse des prix des carburants s’explique par une hausse des cours moyens mondiaux de certains produits pétroliers (+4,70 % pour le gazole et +10,30 % pour l’essence) et une hausse du dollar par rapport l’euro (+1,36 % par rapport au mois de février 2024). Le prix de la bouteille de gaz de 12 kg reste stable. »