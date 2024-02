Contraintes financières obligent, Air Austral modifie ses destinations

La compagnie avait frôlé la procédure de sauvegarde en début d’année 2024 au regard de sa situation financière très dégradée. Les 185 millions d’euros de dette constatés il y a un an avaient été partiellement effacés par l’entrée au capital d’investisseurs privés comme le groupe Deleflie (Clinifutur), mais subsistent 65 millions d’euros à rembourser.

Pour y arriver, Air Austral a dû entièrement revoir son programme de vols pour cette année, en mettant l’accent sur certaines destinations au détriment d’autres qui sont momentanément suspendues. C’est le cas des vols desservants Tuléar et Fort Dauphin, et les Seychelles, « à compter du 1er avril prochain et ce jusqu’à nouvel ordre », indique la compagnie qui met en place des mesures commerciales*.

C’est dans le cadre de son plan de restructuration visant à assurer sa pérennité et sa viabilité à long terme, et encadrée par des limitations claires posées par la Commission Européenne et suivies par son autorité de tutelle, la Direction Générale de l’Aviation Civile, qu’Air Austral propose pour la saison été un programme des vols. Il prend en compte les secteurs à forte demande et s’adapte en fonction de la disponibilité de sa flotte régionale et long-courrier.

Il y a donc refonte totale du programme de vol du 1er avril au 27 octobre 2024. Par exemple, les vols long courrier vont proposer jusqu’à 12 rotations Réunion-Paris par semaine, et 9 hebdomadaires sur le Mayotte-Paris en période de haute saison.

Le Réunion-Paris jusqu’à 12 vols par semaine : Les vols « Drapeau » de la compagnie, les vols UU975 et UU974, sont maintenus quotidiennement au départ de la Réunion à 20h00 et au départ de Charles de Gaulle à 19h00. Certains vols de jour au départ de La Réunion (retour en vol ne nuit) viendront compléter le programme des vols en période de forte affluence. Ces vols seront effectués en Boeing 777-300ER.

Le Mayotte-Paris jusqu’à 9 vols par semaine : la desserte entre Mayotte et Paris d’une moyenne de 5 vols directs par semaine sera renforcée jusqu’à 9 vols par semaine en période de haute saison. Ils seront effectués en B 787-8, « nos 2 Boeings 787-8 seront dédiés à la desserte du Mayotte-Paris », nous précise la compagnie.

Une offre renforcée sur Bangkok avec des correspondances vers l’Asie

C’est désormais au moyen d’un Boeing 777-300ER de 438 sièges équipés en tri-classe (Club Austral/Confort/Loisirs), contre 262 sièges bi-classe auparavant, que sera desservie Bangkok à raison de deux fréquences par semaine. « En positionnant un avion de plus grande capacité sur cette desserte, Air Austral sera en mesure de répondre favorablement à la forte demande de sa clientèle. Ses passagers pourront également désormais découvrir la classe Confort entre La Réunion & Bangkok. »

Grâce à un alignement des horaires de départ et d’arrivée, Air Austral ouvre des possibilités de correspondances importantes depuis Bangkok vers le Japon, l’Indonésie, Hong-Kong, Singapour, Kuala Lumpur en Malaisie ou encore la Corée du Sud, grâce à son partenariat commercial avec la compagnie Thaï Airways.

Moyen-courrier : Renforcement des liaisons sur Mayotte et Diégo-Suarez

Pour la saison été 2024, Air Austral vise le renforcement de la desserte de deux de ses marchés à forte demande : Mayotte et Diégo-Suarez. Ce programme des vols reste sous réserve d’approbation gouvernementale.

Mayotte, une offre « été » redimensionnée avec 2 vols quotidiens opérés en A220-300. « Seule compagnie à desservir quotidiennement Mayotte depuis La Réunion, ligne considérée comme le berceau de la compagnie, Air Austral a souhaité renforcer davantage son offre pour répondre au plus près aux attentes de sa clientèle mahoraise et réunionnaise. » Elle proposera ainsi 2 vols quotidiens permettant un départ tôt le matin de La Réunion et un retour tard le soir depuis Mayotte :

– Au départ de la Réunion : Vol du matin départ à 7h00 – Vol de l’après-midi départ à 16h15

– Au départ de Mayotte : Vol du matin départ à 09h20 – Vol du soir départ à 18h35

Maurice, une offre maintenue entre St Denis & Maurice et Pierrefonds & Maurice avec en moyenne

– 3 rotations par jour entre Saint-Denis et l’île Maurice opérées en A220-300. Des renforts au moyen de Boeing 777-300 sont prévus sur certains jours de la semaine.

– 2 rotations par semaine entre Pierrefonds et l’île Maurice opérées en A220-300

Rodrigues, une offre maintenue toute l’année à 1 fréquence par semaine

Moroni, une rotation par semaine en période de haute saison

Johannesburg, une offre adaptée à la demande de voyage saisonnalisée

– 1 rotation par semaine en période de basse saison

– Jusqu’à 3 rotations par semaine en période de vacances scolaires

Madagascar, une offre ajustée au plus près de la demande de voyage

– Jusqu’à 4 rotations par semaine entre la Réunion et Nosy Be

– 2 rotations par semaine Réunion-Tamatave

– 4 rotations par semaine Réunion- Tananarive

– Désormais 2 fréquences par semaine Réunion-Diégo Suarez

Pour répondre à une forte demande de la clientèle, Air Austral lance une seconde fréquence entre La Réunion-Diego Suarez opérée au moyen d’un ATR 72-600 de sa filiale Ewa Air, sous réserve d’approbation gouvernementale.

A.P-L.

* Possibilité de mise en avoir du billet valable 1 an à compter de sa date d’émission. Il est à réutiliser sur les vols opérés par Air Austral, ou d’utilisation du billet sur une autre destination desservie par la compagnie sans pénalité, avec un réajustement tarifaire si applicable ou de remboursement intégral sans frais selon les procédures de remboursement habituelles