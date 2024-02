Olympiades culturelles outre-mer : 4 projets mahorais récompensés

L’Olympiade Culturelle a été conçue pour renforcer le dialogue entre l’art et le sport. Un appel à projets national commun aux deux ministères a été lancé en novembre 2023 à destination des acteurs culturels et sportifs ultramarins.

Conçu pour soutenir la production de projets culturels et artistiques créés et présentés dans les 12 territoires ultramarins, il met en lumière des projets qui feront dialoguer l’art, le sport et les valeurs olympiques et paralympiques « dans une démarche festive, populaire, participative et inclusive dans les territoires d’Outre-mer », estiment les organisateurs.

Ce sont plus de 110 projets qui ont été déposés. Nombre qui témoigne du dynamisme de la création ultramarine dans toutes les disciplines artistiques : danse, photographie, cinéma, exposition, street art, théâtre, musique, cirque etc.

L’étude des projets s’est structurée autour de trois critères : Adéquation du projet avec les valeurs olympiques et paralympiques et les objectifs généraux de l’Olympiade Culturelle de Paris 2024, Qualité artistique, Faisabilité financière, technique et opérationnelle.

L’enveloppe pour l’appel à projets s’élève à 350.000 euros, octroyés à 20 projets répartis sur l’ensemble des territoires d’Outre-mer exceptés Wallis-et-Futuna, Saint-Martin et Saint-Barthélemy dans lesquels aucun projet n’a été déposé.

La Commission nationale qui s’est réunie le 9 janvier 2024 et les résultats viennent d’être publiés.

Et sur ces 20 projets, quatre sont mahorais. Les heureux élus sont Go Skateboarding Day 2024, de Maki Skateboard, une association de passionnés de la planche à roulette qui œuvre pour promouvoir la pratique du Skate à Pamandzi, Streecéramique – la flamme Olympique de Céramique Mayotte, qui propose des cours de Poterie, sculpture, modelage, Uhodari wa u wongo, MAOI production et Mapping Debaa, et l’Association les Piémontés d’Elena Bertuzzi et Laure Chatrefou.

A.P-L.