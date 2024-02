La sécurité s’invite à la rencontre entre les élus de Mayotte et Marie Guévenoux

L’enjeu affiché de cette rencontre était l’insécurité mais tout un ensemble de sujets ont été abordés par Marie Guévenoux qui indique avoir reçu successivement les députés Estelle Youssouffa et Mansour Kamardine, les sénateurs Thani Mohamed Soilihi et Saïd Omar Oili, le Président du conseil départemental de Mayotte, Ben Issa Ousseni, et le maire de Mamoudzou, Ambdilwahedou Soumaila ce lundi.

A l’issue de la rencontre, Ben Issa Ousseni nous a expliqué que la sécurité a été largement abordée, « en présence du directeur général de la gendarmerie nationale, la ministre nous a indiqué qu’elle était prioritaire dans la feuille de route du préfet François-Xavier Bieuville qui sera à Mayotte en fin de semaine. » Le président du CD explique avoir demandé des « opérations coup de poing », « notamment mettre l’accent sur la lutte contre la délinquance pendant l’opération Wuambushu 2 ».

La ministre déléguée a insisté de son côté sur la nécessité du rétablissement à très court terme de l’ordre public et celle du maintien d’une paix civile durable.

Ben Issa Ousseni explique travailler avec les leaders de la mobilisation à « un retour à une activité normale avec la levée des barrages », tout en attendant « une réponse rapide au problème sécuritaire de la part du gouvernement. »

Rappelons que ce dernier vient de mettre en place le GT TOP976, une unité de gendarmerie spécialisée dans la traque des responsables de violences, composée de 10 enquêteurs spécialisés.

La ministre avertit que « Le nouveau préfet a également été chargé de préparer dans les prochains jours la mise en œuvre de l’opération Wuambushu 2. » Faute de mise en place d’état d’urgence sécuritaire, des annonces importantes pour les zones soumises au dictat de bandes cagoulées et armées.

La loi urgence pour Mayotte a également été abordée, avec un travail sur sa rédaction, intégrant la suppression des titres de séjour territorialisés. Il ne faut pas chômer, elle doit être présentée le 22 mai en conseil des ministres. « Des réunions de concertation se tiendront, sous l’égide du préfet d’une part et lors des déplacements de la ministre à Mayotte d’autre part », indique Marie Guévenoux qui annonce sa visite dans l’île « dans le prolongement de l’installation du nouveau préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville qui arrivera le 24 Février prochain ». Lors de ce déplacement, elle poursuivra les discussions avec les élus

A.P-L.