Les Forces Vives conditionnent la levée des barrages à l’abrogation immédiate du titre de séjour territorialisé

Suite à quelques premiers échos officieux concernant la concrétisation de leurs revendications, les Forces Vives sont inquiètes. Elles partagent leur préoccupation au sein d’un communiqué envoyé à la presse : « Les Forces Vives peinent à masquer leur profonde préoccupation face à un détournement de la portée de leur principale revendication (NDLR : l’abrogation du titre de séjour territorialisé) et souhaitent des actions fortes (concrètes) du gouvernement ». Les premiers échos obtenus des Forces Vives font en effet état d’un possible conditionnement de l’abrogation du titre de séjour territorialisé à la modification constitutionnelle relative au droit du sol, opération qui, si elle voit le jour, sera de toute façon longue et complexe. « Comme convenu lors des négociations, la suppression du titre de séjour territorialisé ne doit en aucun cas être lié à un quelconque souhait de réviser la Constitution pour y insérer la suppression du droit du sol », peut-on lire dans le communiqué des Forces Vives.

Une abrogation par décret présidentiel ?

Pour elles, la suppression du titre de séjour territorialisé doit être rapide voire immédiate et, pour cela, elle doit passer par un décret présidentiel et non via un long et laborieux processus législatif. C’est la condition sine qua non à la levée des barrages. Les Forces Vives précisent également que « Pour rappel, la suppression du droit du sol, pour louable qu’elle soit, n’a jamais constitué une revendication exprimée par les Forces Vives » et ajoutent par ailleurs « qu’il est souhaitable que la fin du titre de séjour territorialisé soit totalement décorrélé du projet de loi Mayotte ».

Le courrier du gouvernement devrait parvenir aux élus dans la soirée. Les Forces Vives ont déclaré vouloir le décortiquer avec soin avec l’aide de leurs propres juristes pour être sûres de ne pas « se faire berner par le gouvernement » avant d’envisager une levée des barrages.

Combien de temps ce « décorticage » prendra-t-il ? Aucun membre des Forces Vives n’a été en mesure de le dire. En tout cas, le mouvement se poursuit demain à Pamandzi par un nouveau congrès des Forces Vives (3 congrès ont été prévus en tout). A cette occasion, les barrages seront à nouveau allégés comme à chaque manifestation du mouvement. Cela permettra peut-être aux habitants de Mayotte de pouvoir souffler un peu en attendant la suite des évènements !

Nora Godeau