Le CHM ouvre une cellule d’écoute psychologique

Depuis plusieurs mois, le territoire de Mayotte fait face à plusieurs crises complexes, multidimensionnelles, affectant gravement le quotidien de ces habitants. Suite à une montée des violences sur le territoire, une cellule d’écoute psychologique a été mise en place par le CHM pour apporter une première écoute aux habitants en détresse.

En effet, face à des traumatismes, menaces et craintes, cumulées avec d’autres actualités complexes, des inquiétudes ou des angoisses, peuvent émerger chez tout un chacun. C’est la raison pour laquelle le CHM a ouvert une ligne d’écoute et de soutien psychologique, pour permettre aux personnes qui le nécessitent, d’être écoutées, de mettre des mots sur des maux, et de bénéficier d’un soutien psychologique individualisé.

Cette cellule d’écoute s’adresse ainsi à toute personne, souhaitant s’exprimer ou bénéficier d’une écoute, dans le contexte actuel, particulièrement anxiogène.

Cette cellule d’écoute, à disposition de l’ensemble de la population, est disponible 7j/7, de 8h à 20h et joignable au : 02.69.66.58.25. Des professionnels répondront aux sollicitations en français, shimaoré et kibushi.

