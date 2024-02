Cyberattaques des tiers payants : des faux messages prétendument d’Ameli

Suite aux cyberattaques sur les deux principaux opérateurs français de tiers payant, Viamedis et Alemerys, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) mène actuellement des investigations sur la violation de données et une enquête dirigée par la Brigade de Lutte Contre la Cybercriminalité (BL2C) de la Préfecture de Police de Paris est actuellement en cours.