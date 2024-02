Mort d’un détenu dans sa cellule

Face aux fortes tensions sociales qui agitent Mayotte, Carine Wolf-Thal, Présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens et Brigitte Berthelot-Leblanc, Présidente du Conseil Central représentant les pharmaciens d’Outre-mer alertent le Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin sur les risques encourus par les pharmaciens et leurs patients