Technopôle : bien que livrée, un recours contre l’attribution du marché était jugé ce mardi…

En 2017, la CCI lance le projet de la Technopôle de Mayotte, un espace de plus de 3.000m2 dédié au développement économique et à la recherche scientifique. Cofinancée dans le cadre des programmes européens FEDER/FSE 2014-2020, elle accueillera des laboratoires, des bureaux, des ateliers ainsi que des espaces de coworking et une zone de logement. Pour cela, elle passe un marché de maitrise d’œuvre en créant la SASU Mayotte Technopôle, présidée par Nadine Hafidou, qui assure la construction de l’ouvrage.

Un chantier de près de 14 millions d’euros, c’est en tout cas le montant estimé par la société Colas qui remportait le marché en juillet 2021 devant le groupement OPALE/Hold Invest, dont Théophane Narayanin, « Guito », est le PDG . Ces derniers avaient introduit un référé, rejeté, car cela ne relevait pas du pouvoir du juge des référés contractuels.

Ils déposaient alors plainte auprès du tribunal administratif pour résilier le marché octroyé par la SASU Mayotte Technopôle à la Colas. L’affaire était jugée ce mardi, une audience au cours de laquelle le rapporteur public faisait valoir la compétence de la juridiction, « la personnalité privée de la SASU Mayotte Technopôle n’empêche pas qu’il s’agit d’un marché public. De plus, la CCI Mayotte qui est son actionnaire unique, est un établissement public. »

En conséquence le rapporteur public concluait au rejet de la requête, tout en soulignant une incertitude, « une fois livrée, la Technopôle sera-t-elle remise à la CCI ? Apparemment oui », un bémol qui pourrait inciter au renvoi de l’affaire.

Peine perdue pourrait-on dire, puisque le chantier est terminé, la Technopôle a été livrée, avec un avis favorable de la Commission de sécurité. Voilà un chantier mené à bien, l’inauguration pourrait se faire en avril prochain selon nos informations.

Délibéré autour du 20 février 2024.

A.P-L.