Mayotte a son propre commissaire à la vie des entreprises

Contrairement à 2010 où la nomination d’un commissaire au développement endogène n’avait pas été probant pour Mayotte, Antoine Schwartz est nommé commissaire à la vie des entreprises et au développement productif (CVEDP) à Mayotte.

En partenariat avec les services déconcentrés de l’État et les acteurs institutionnels et socioprofessionnels, il intervient comme « facilitateur » auprès des entreprises et notamment des entreprises en difficulté.

Un commissaire à la vie des entreprises et au développement productif (CVEDP) est nommé pour chacun des départements d’Outre-mer. Sa mission consiste à veiller à la mise en œuvre des politiques de l’État en faveur des entreprises d’Outre-mer

Il est en particulier chargé :

d’accompagner les entreprises sur leurs problématiques de financement liés à leurs projets d’investissement et à leur cycle d’activité ;

d’accompagner les entreprises qui rencontrent des difficultés économiques conjoncturelles ou structurelles ;

de contribuer à l’émergence de projets stratégiques ;

de soutenir le développement de la dimension internationale des entreprises

Il reste à lui souhaiter un rôle plus actif que celui du Commissaire au Développement Endogène en 2010 qui était, il est vrai, nommé sur les deux DOM de l’océan Indien, ce fut La Réunion la grande gagnante de l’affaire.