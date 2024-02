Armée : 25 futurs engagés ont pu attraper leur vol non sans mal

Ce lundi, 25 candidats qui souhaitent s’engager dans l’armée de terre ont signé leur contrat au centre d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA). Ils ont pris l’avion pour l’Hexagone et ont atterri ce mardi matin à Paris où ils prendront leur train pour leurs affectations propres.

25, un record pour le CIRFA depuis sa création en 2017, souligne l’Adjudant-chef Jonathan, chef du CIRFA de Mayotte : « La moyenne est d’une dizaine de candidats par mois avec parfois un pic de 15, et cette fois, il y a en plus deux candidats qui signeront leur contrat d(engagés volontaires sous-officiers (EVSO), afin d’intégrer l’Ecole Nationale des Sous-Officiers d’active (ENSOA), la semaine prochaine ».

Et dans le contexte, attraper un avion à Mayotte relevait de la performance. Un saut d’obstacles réussi, grâce au système D même O, comme opiniâtre ! Trois des futurs partants ont commencé à être hébergés au CIRFA de Petite Terre pour être certains d’attraper leur vol, mais vu le durcissement des blocages, plusieurs ont failli se retrouver en carafe. « Nous avons alors contacté le DLEM pour nous aider et il a proposé d’héberger nos candidats directement dans l’enceinte militaire et de nous fournir en lit de camp et couchages. » Ce sont donc onze candidats qui ont pu dormir chez les légionnaires.

Le CIRFA tient également à remercier la Base Navale de Petite Terre qui a proposé ses services pour passer de Grande à Petite Terre. « Nous venons de réaliser une belle manœuvre grâce à l’appui de nos camarades légionnaires et marins, illustrant une belle cohésion et surtout la devise des Forces Armées de la Zone Sud de l’Océan Indien (FAZSOI) : ‘opérationnel ensemble’ ».

Coordonnées du CIRFA : 02 69 64 46 60, informations collectives tous les mardis matins.