Barrages routiers : Le centre de Mayotte isolé mais les habitants demeurent résilients

Une ambiance assez bizarre règne dans le centre du 101e département français. A Chiconi, en dépit d’un barrage érigé au niveau du carrefour reliant la route nationale et les heurts qui se sont produits lundi dernier entre les gendarmes et les délinquants à cet endroit, les habitants continuent à vivre en faisant preuve de résilience. Ainsi la plupart des commerces étaient ouverts et ont été ravitaillés ce mardi, notamment le Sodicash, proche du lieu où se sont déroulés de violents affrontements la veille.

Et bien que le collège soit fermé, l’école Ourini a accueilli quelques élèves mardi dans la matinée. Il ne faudrait pas que cette situation de blocage perdure indéfiniment car les ordures des poubelles s’amoncellent le long des routes entrainant des problèmes de salubrité. De plus, la commune étant isolée entre Sada et Kahani, les Chiconiens n’ont pas vraiment le choix, outre le fait de rester près de chez eux. Car en effet, impossible de se rendre à Mamoudzou, la route étant totalement bloquée à Coconi par des arbres en plein milieu, au niveau de l’intersection.

Pour se rendre à Combani, c’est l’expédition, voire la croix et la bannière. La route entre Kahani et Combani est littéralement jonchée d’énormes troncs d’arbres au milieu, aussi il faut slalomer pour s’y rendre. A l’entrée de Combani, des carcasses encore fumantes vous y attendaient ce mardi matin et vous « invitaient » à faire demi-tour. Idem pour se rendre à Sada, il faut passer des barrages filtrants au bon vouloir des barragistes. La route entre Coconi et Ouangani était, quant à elle, parsemée de nombreuses poubelles brulées et de carcasses de voitures incendiées. Bref la situation est précaire et reste encore très fragile. La population des communes du centre de Mayotte semble résignée à cet isolement et tente de vivre normalement en espérant que le calme apparent de ce mardi puisse continuer…

La gendarmerie de Sada de nouveau prise pour cible par des assaillants

Autre commune réputée pour son calme et voisine de Chiconi, Sada. Dans la nuit de dimanche à lundi, la brigade de gendarmerie de la Ville a été prise pour cible, comme l’ont rapporté nos confrères de Mayotte la 1ère. Hier encore, dans la nuit de lundi à mardi, des délinquants ont de nouveau attaqué la brigade aux alentours de 23h-23h30. Plusieurs détonations ont retenti qui se sont entendues jusqu’à Chiconi.

« Il y a eu de nombreux jets de pierre ainsi que des cocktails Molotov, nous a confirmé un officier de la gendarmerie. Les délinquants ont incendié un véhicule se trouvant juste à proximité de la brigade, les gendarmes ont évité le risque de propagation au bâtiment ». Selon les estimations des gendarmes présents sur place, une cinquantaine de délinquants violents ont cherché à s’en prendre aux personnels de la brigade. Fort heureusement aucun blessé n’est à déplorer du côté des forces de l’ordre qui ont mis en place un plan de défense et ont pu interpeller un individu. Le calme est revenu aux alentours d’une heure du matin.

B.J.