La présidente de l’Assemblée nationale en visite à Longoni  

« Plus de 400.000 litres d’eau acheminés chaque jour » depuis la base de la sécurité civile de Longoni

Le programme de cette dense journée a démarré avec la visite de la base de la sécurité civile du port de Longoni. Installée depuis le début du mois de novembre 2023, cette base accueille 175 hommes et femmes militaires et pompiers mobilisés pour prêter main forte aux services de l’Etat pour l’acheminement de bouteilles d’eau distribuées quotidiennement à tous les mahorais depuis le mois de novembre 2023. Sur cette base, militaires, pompiers et forces des unités de l’Armée de Terre (ForMiSC) cohabitent. Comme l’a souligné Christophe Lotigié, sous-préfet en charge de la mission eau, « cette collégialité est un atout majeur, en ce qu’elle permet de mutualiser des moyens, compétences et des partages d’expériences autour d’un même objectif : servir de l’eau aux mahorais. » Ce site fonctionne grâce à des relèves où des effectifs présents sur site pendant 80 jours passent leur relai à d’autres renforts venus d’outre-mer et de l’hexagone. Christophe Lotigié précise qu’un bilan 7 jour sur 7 est effectué quotidiennement, permettant aux autorités de l’Etat de suivre l’évolution du dispositif et de l’ajuster en fonction des besoins et des réalités du terrain.

A Longoni, cette base est un véritable campement de vie et de travail, où des dizaines de tentes sont dressées, l’une abrite un poste de contrôle (PC) de sécurité, l’autre une infirmerie, les autres tentes sont dédiées à des lieux de travail, de ravitaillement, dédiés à la logistique, au couchage des renforts ou encore des sanitaires. La particularité de ce lieu réside également dans son dispositif autonome de dessalement d’eau de mer, permettant de produire 16 mètres cubes d’eaupar jour destinés à des usages secondaires.

Actuellement, 400.000 litres d’eau sont distribués quotidiennement aux mahorais sur l’ensemble du territoire. Ces bouteilles proviennent de l’Hexagone, de La Réunion et de l’île Maurice. Pour les renforts mobilisés, chaque jour l’objectif consiste à vider les containers du port transportant de l’eau embouteillée, et de déplacer ces packs d’eau sur des véhicules pour les acheminer jusqu’aux sites identifiés par les communes, permettant de les distribuer à la population.

Ce soutien opérationnel s’inscrit dans une démarche d’appui aux services de l’Etat mobilisés dans la gestion de la crise de l’eau et de complémentarité avec les transporteurs privés de l’île qui continuent, eux aussi, d’assurer quotidiennement l’acheminement de packs d’eau à la population.

La députée LIOT de Mayotte, Estelle Youssoupha a exprimé sa reconnaissance envers ces équipes métropolitaines venues pour servir la population mahoraise : « Vous rendez à Mayotte un service vital, en livrant chaque jour de l’eau à la population mahoraise, malgré un contexte très difficile. »

Objectif : recycler 101% de bouteilles recyclées, sur le 101ème département français !

La Présidente de l’Assemblée nationale s’est ensuite rendue au centre de transfert des bouteilles, mis en place par la société Citeo, en coopération avec les services de l’Etat, notamment la Direction de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer (DEALM) et la Direction générale de la Prévention des risques (DGPR). Ce centre de tri est un lieu de collecte des bouteilles en plastique vides ramenées par la population mahoraise, dans les centres de distribution, avant leur recyclage. En effet, si la crise de l’eau a imposé une distribution quotidienne de packs d’eau et la consommation d’eaux embouteillées sur tout le territoire, elle impose la nécessité de rassembler et recycler ces emballages en plastique, chaque jour plus nombreux.

Le sous-préfet en charge de la mission eau a rappelé la dimension importante du « volet environnemental de cette crise de l’eau » en précisant qu’en plus des points de collecte des déchets, chaque mairie disposait d’une organisation pour le recyclage de ces emballages.

Grâce aux efforts du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, du conseil départemental de Mayotte et du Port de Longoni, très mobilisés sur ce site, le directeur de la DEALM de Mayotte, Jérôme Josserand, a rappelé qu’un deuxième compacteur était « très attendu pour optimiser le traitement des bouteilles vides ».

A la question de la Présidente de l’assemblée nationale, soucieuse de savoir si la population s’était montrée coopérative dans cette opération de recyclage depuis le début de la crise, le maire de Koungou, Assani Saindou Bamcolo, a salué les efforts des mahorais, qui d’après lui, montrent que la population a bien compris qu’il existait un système de collecte des bouteilles en plastique et comment il fonctionnait, selon le principe « une bouteille vide contre une pleine ».

Yael Braun-Pivet a également demandé combien de bouteilles plastique étaient nécessaires pour en fabriquer tout autant, ce à quoi les agents présents sur le site ont répondu que 4 bouteilles recyclées permettaient d’en fabriquer 3 autres.

Point positif… On peut espérer de cette crise de l’eau qu’elle permettra peut-être de sensibiliser davantage la population, à l’importance de trier ses déchets, de les rassembler au sein des lieux de collecte dédiés, et aux potentiels du recyclage.

A bâbord, toute !

A Longoni, la visite du port est un passage incontournable. Yaël Braun-Pivet a été accueillie par les acclamations des agents du port, qui se tenaient à plusieurs mètres en hauteur, debouts sur les conteneurs d’un navire.

Si le climat social est relativement bon au port de Longoni, celui-ci souffre d’un « déficit d’attractivité » pour reprendre les termes de Vincent Liétar, Directeur développement et infrastructures au sein de MCG. Malgré sa situation géographique privilégiée, dans le canal du Mozambique, le port de Longoni traite seulement entre 75.000 conteneurs par an, en comparaison avec l’île de Malte, dont la superficie est plus petite que celle de Mayotte, qui gère près de 2,7 millions de conteneurs.

Pour le Directeur développement et infrastructures de MCG, il est impératif de « doubler les capacités du port d’ici 7 à 10 ans, notamment en termes de plateforme d’accueil et de capacités de stockage, pour répondre aux défis démographiques et économiques qui nous attendent. »

De gros efforts ont été entrepris pour former et recruter des jeunes au port de Longoni, en mettant en place des formations opérationnelles et des outils à disposition des apprentis, pour accélérer leur montée en compétence. Vincent Liétar cite avec fierté l’exemple de la mise en place qu’un conteneur simulateur pour les grues destiné à former les nouvelles forces vives du port.

En fin de séquence, des difficultés d’ordre sécuritaire ont été malgré avouées à la Présidente de l’Assemblée nationale. Ces difficultés ne sont pas présentes au sein du port mais à l’extérieur du port, notamment lorsque certains agents opérant de nuit, quittent leur lieu de travail à 22h, et sont obligés de prendre la route de nuit pour rentrer chez eux, dans un contexte sécuritaire relativement instable.

Si la venue d’une présidente d’Assemblée nationale peut susciter des interrogations, sur l’intérêt opérationnel d’un tel déplacement à la différence d’un Ministre, Yael Braun-Pivet a fait partie ce matin de ces rares représentants de l’Etat, à avoir autant montré son intérêt pour des sujets très opérationnels, en posant de nombreuses questions pratiques, révélatrices d’une volonté de comprendre au mieux le quotidien de la population mahoraise.

Mathilde Hangard