Grand-Nord : Planning de la déchetterie mobile

Lundi 4 décembre en début d’après-midi, 14 containers étaient arrivés au port de Longoni, contenant plus de 25.000 packs d’eau, soit l’équivalent de 850.000 bouteilles d’eau. A 12h, plus de 4.000 packs avaient déjà été distribués. Mercredi 6 décembre et vendredi 8 décembre prochain, 10 et 18 containers supplémentaires, respectivement pour chaque journée, sont attendus