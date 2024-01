Bandraboua : 7ème édition du Street Dancers Show

Dédié à tout style de danse, cet événement réunira 98 jeunes danseurs et danseuses de Mayotte, inscrits en groupe, en duo ou en solo. Ils/elles proposeront des shows chorégraphiques de 3 à 5 minutes chacun, devant un jury composé de 5 personnes :

Karima Khelifi, danseuse hip-hop au sein du groupe emblématique français Aktuel Force de Saint-Denis et membre du collectif Frères de Sol – Sœurs de Sol ;

danseuse hip-hop au sein du groupe emblématique français Aktuel Force de Saint-Denis et membre du collectif Frères de Sol – Sœurs de Sol ; Cyril Givort, régiseur général du Pôle culturel de Chirongui ;

régiseur général du Pôle culturel de Chirongui ; Dalfine Ahamadi , professeur des écoles et comédienne avec la compagnie Stratagème et l’association Les Enfants de Mabawa ;

, professeur des écoles et comédienne avec la compagnie Stratagème et l’association Les Enfants de Mabawa ; Nidhoimi Oili « Stoubou » , danseur et circassien au sein de Hip Hop Evolution et danseur au sein du groupe Lil stylz ;

, danseur et circassien au sein de Hip Hop Evolution et danseur au sein du groupe Lil stylz ; Islah Abdillah , ancien danseur dans le groupe Lil stylz et aujourd’hui au sein du crew Feedback.

Plusieurs prix seront décernés pour encourager la jeunesse dans les pratiques artistiques et créatives.

Avant toute chose, ce sont les rencontres et l’envie de faire du spectacle ensemble, qui animent tous ces jeunes participants à qui Hip Hop Evolution proposera, pour celles et ceux qui le souhaitent, des accompagnements et des parcours structurants autour des pratiques et des écritures chorégraphiques, en lien avec le Centre de développement artistique « Le Paradis des Makis » à Iloni.

Avis aux amateurs, venez assister à cet évènement qui promet d’en mettre plein la vue.

Rendez-vous ce vendredi 12 janvier 2024, au plateau polyvalent de Bandraboua, de 14 à 17 heures.

Ce projet est soutenu par la DAC Mayotte, la DRAJES de l’Académie de Mayotte, la Politique de la ville de la préfecture de Mayotte et la Mairie de Bandraboua.