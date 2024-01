Bonne Année. Bonne Santé. Allons planter !

Qui dit nouvelle année, dit bonnes résolutions et notamment celles en vue de préserver, valoriser et donner un sérieux coup de pouce à Dame Nature. Ce coup de pouce, c’est justement ce qui dynamise l’APNEB et la FMAE — dans le cadre du projet les Associations ambassadrice du lagon (AAL) — qui ont aspiration à restaurer l’écosystème forestier (ripisylve) de cette zone de rivière marquant ainsi suite à leur action de nettoyage et de dépollution qui avait eu lieu en cette même localité, le 4 novembre 2023 dernier.

Avis aux amoureux de la Nature, aux personnes souhaitant apporter leur graine à ce végétal édifice, aux riverains comme à tous les autres habitants de Mayotte, le rendez-vous est donné, petit-déjeuner compris, ce samedi 6 janvier 2024 à partir de 07h30, village de Bouéni, au niveau de la mosquée du Vendredi.

(Les chaussures tout terrain, tout comme les bottes sont plus que vivement recommandées…)

Infos supplémentaires : Facebook de l’APNEB