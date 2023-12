Le Plan régional d’agriculture durable 2023-2029 est disponible

Ce document stratégique est un outils essentiel pour tous les acteurs du monde agricole mahorais. En effet il définit des actions issues de réflexions depuis 2019-2020. Son ambition est ainsi de « Faire du secteur primaire un moteur majeur du développement endogène et durable ».

Le Plan privilégie ainsi 5 thématiques principales qui sont d’une part « Améliorer l’accès au foncier » ; « Soutenir la professionnalisation de l’agriculture et améliorer les conditions d’exploitation », d’autre part, « Soutenir la structuration des filières et la montée en gamme des produits de l’agriculture et valoriser les modèles agricoles mahorais » ; enfin « Promouvoir l’agriculture mahoraise » et « Accompagner les acteurs agricoles dans leurs démarches financières ».

Le Plan régional d’agriculture durable 2023-2029 est consultable sur le site internet de la

DAAF jusqu’au 24 janvier 2024.