Violences : Incidents entre jeunes de Tsingoni et Combani ce mercredi

La tension ne semble malheureusement pas retombée entre les jeunes de Combani et ceux de Tsingoni malgré les appels au calme lancés par les autorités. Le jeune supporter de 17 ans, appelé Houssein et surnommé Jumeau, touché à la tête pendant une bagarre à l’issue du match de R4, opposant FCO de Tsingoni à la réserve des Diables Noirs de Combani, dimanche dernier, a succombé à ses blessures hier.

Cet après-midi de nouveaux incidents se sont déroulés à Tsingoni (entre le rond-point du collège et celui de l’entrée du village de Tsingoni) impliquant des jeunes de Combani venus a priori pour venger leur camarade. Joins par téléphone le maire de Tsingoni, Issilamou Hamada, confirme les heurts. « Nous sommes actuellement en réunion de crise pour évaluer la situation… Ce sont des jeunes qui ne font même pas partie de la famille, ils sautent sur l’occasion pour mettre la pagaille. Je ne peux pas vous dire combien ils sont… », déplore-t-il. Un nombre assez conséquent de gendarmes est déjà sur place pour calmer la situation.

Les Présidents des 2 clubs, le ¨Président Adé et le Président Madjinda, s’associent à la douleur de la famille du jeune Houssein ont appelé au calme dans un courrier officiel adressé à la Presse. Ils demandent aux jeunes de Combani et de Tsingoni de ne pas tomber dans le piège de la violence et de laisser la justice effectuer son travail pour trouver les coupables de ce drame.