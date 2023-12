L’agenda loisirs du week-end : la Course des mamans, le Salon du Livre de Mayotte, des concerts et des spectacles, de la rando, et du cinéma

Vendredi 1er décembre

– Cinéma Alpajoe : 19h – The Marvels

Samedi 2 décembre

– A partir de 8h : La 8ème édition de la Course des mamans au parc de kawéni avec l’association Kaweni Nouvelle aire.

Infos : Tel : 0269 60 52 84 ; Mail : kaweni.nouvelle.aire@gmail.com

– 8h30 : Sensibilisez-vous de manière ludique à la sécurité routière à l’occasion du « Grand code de la route » géant organisé le samedi 2 décembre 2023 à 8h30, au lycée des Lumières à Mamoudzou. Tentez de gagner un vélo électrique en révisant votre code de la route. Inscrivez-vous grâce au QR code et venez nombreux

– De 9h à 16h : Le Salon du Livre de Mayotte sur la Place de la République à Mamoudzou

Le Conseil départemental de Mayotte organise, à travers sa Direction de la Culture et de la lecture publique (DCLP), le Salon du livre de Mayotte (SALIMA), qui se déroulera le vendredi 1er et samedi 2 décembre 2023. La troisième édition de cet événement a pour objectif de soutenir la littérature mahoraise et de valoriser les écrivains de Mayotte, mais également de promouvoir la lecture en favorisant le contact du public avec les écrivains, les libraires et la production éditoriale régionale, nationale et internationale.

Au programme de ce salon, des rencontres et dédicaces avec des écrivains de Mayotte et de métropole, mais aussi des auteurs venant de Tanzanie, du Kenya, et du Mozambique ; des animations jeunesse, des conférences thématiques

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ». Ci-contre la planification pour le week-end. Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents : Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau) et prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– De 12h à 22h : la 2ème édition de la Journée des Arts

Pour cette 2ème édition, la Team JUA s’associe à La Ligue d’Improvisation Mahoraise afin de vous transporter dans le monde de l’art jusqu’au bout de la soirée ! Du spectacle, de la joie et de la bonne humeur, en famille ou entre amis ! Les ateliers seront au rendez-vous, des expositions à découvrir ou re-découvrir, de la musique… mais pas que !

Lieu : restaurant Le Bellevue à Sada

– 16h30 : La Chorale LES CHANDELIERS présente son concert de Noël

Koropa piscine – Entree libre ; Buvette sur place

– 18h-3h : Mianamoja organise l’événement Reggae de l’année 2023 à Mayotte : Un concert exceptionnel de Chezidek (Jamaïque) et d’Irie Ites (FR) en formule sound system live sur la sono du Doujah Sound.

Dans le cadre de son nouvel album « Never Stop », Chezidek est en tournée en l’océan indien pour cette fin d’année, et marque l’étape à Mayotte. Il est accompagné d’Irie Ites, le label français le plus prolifique de ces dernières décennies “Rocking Time”, “Stop That Sound”, “Strange things”, “Borderline”, ces riddims sont devenus de vrais classiques. Vous aimez les sunsets en mode chill-out reggae ou apéro dancehall. Les sons jamaïcains des 90s/2000s ont révolutionné vos pas de danse et vos soirées. Vous aimez les grosses sono chargées de basses à faire trembler les corps? Alors cette soirée est faite pour vous.

Côté line-up pour Mayotte, Doujah Sound et sa sono phénoménale assure l’événement pour les plus grands fans comme les curieux. Il y aura aussi la crème des Djs locaux : Stickee (Wicked Vibes Sound), MobHigh (Sound Dynamik), Ynzou & Innocent (976 Kaira).

Attention places limitées à 400 personnes. On vous conseille donc de réserver et de venir tôt. Entrées : Préventes 20€ – Sur place 25€. Service de sécurité public, sécurité incendie et premiers secours sur place. Bon état d’esprit exigé. Les organisateurs se réservent le droit d’accès au site.

Lieu : à Dzaoudzi au Club de Voile de l’ACHM

– 19h30 : Le spectacle Walé au pôle culturel de Chirongui

Le spectacle Walé est la première création de Assane Mohamed « Assez », nourri de rencontres et de collaborations artistiques pendant 3 ans. En tournée dans les villages de Mayotte depuis 2017, l’engouement des habitants et les débats engagés en fin de spectacle confirment la volonté de l’artiste de faire du spectacle vivant engagé.

Durée 50 minutes, tout public – tarifs : 10€/ 7€/ 5€

– 20h : Lascap Bar présente DEMO en concert

Démo est un artiste mahorais, chanteur guitariste. Il viendra avec son groupe vous interpréter ses chansons. Ambiance roots acoustique assurée.

Entrée : 5€ ; Infos/ Résa : 06 39 29 08 64

Bar et restauration sur place – Possibilité de dormir sur place / possibilité de poser les tentes ou les hamacs. Lieu : MBWINI rue de la plage

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 2 décembre à 10h : Wish – Asha et la bonne étoile

13h : Hunger Games: la Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur

16h : Dumb Money

19h : Napoléon

Dimanche 3 décembre à 10h : La Course au miel

13h : Wish – Asha et la bonne étoile

15h : Laka

Mayotte s’apprête à dévoiler ses mystères les plus profonds avec la sortie tant attendue du court métrage Laka. Ce film envoutant, réalisé à 100% localement, nous plonge au cœur d’un huis clos en mer, explorant les intrications entre un père pécheur et sa fille, mêlant superstitions, croyances et une dose de surnaturel qui emporte le spectateur dans les flots tumultueux du « Laka ».

Synopsis :

Dans ce huis clos océanique, Laka nous entraîne dans une aventure où les liens familiaux s’entremêlent avec les mystères de la mer. Un père, ancré dans les traditions se trouve confronté aux défis de la paternité lorsqu’il embarque sa fille dans une expédition imprégnée de superstitions locales. Entre les croyances ancestrales et un événement surnaturel inattendu, le film explore les frontières ténues entre le tangible et l’inexplicable.

Laka offre une plongée cinématographique captivante dans l’âme de Mayotte, où la mer n’est pas seulement une toile de fond, mais un personnage à part entière, façonnant le destin de ceux qui la défient. Le réalisateur, Germain Le Carpentier, son co-scénariste Mohamed Allaoui, et le producteur Daniel Chebani Chamssoudine, tirent leur inspiration des légendes locales pour créer une expérience visuelle unique.

16h : The Marvels

19h : Goodbye Julia

