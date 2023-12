Le nouveau visage de Talus 2 à Koungou est entre vos mains

Ce fut l’opération de démolition la plus médiatisée de l’île, et une des plus violentes qui a plongé la commune dans le chaos sur plusieurs jours en début d’année: Talus 2 en est à l’heure de la reconstruction.

Vous avez des idées d’aménagement, loin des barres d’immeubles, mais avec végétalisation et aire de jeux: venez donner votre avis. La Communauté d’agglomération du Grand Nord de Mayotte et la Ville de Koungou invitent les habitants à participer à la concertation sur le projet Talus 2 dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme de Koungou.

La concertation débute à partir de ce 1er décembre 2023 dans les locaux de la mairie annexe de Majicavo Koropa et du siège de la Communauté d’Agglomération du Grand Nord de Mayotte (ancienne MJC de Bouyouni).

Retrouvez plus d’informations sur la page Facebook « Communauté d’Agglomération du Grand Nord de Mayotte », ou contactez la CAGNM au 0639 09 19 50