Lors de la grand-messe annuelle des Régions Ultrapériphériques de l’Europe (RUP) à Ténérife (Canaries), une avancée a été saluée par notre ministre délégué aux Outre-mer (MDOM) Philippe Vigier. Depuis des années, les 9 RUP que sont Les Açores, les Canaries, la Guadeloupe, la Guyane, Madère, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Martin, réclament davantage de libertés dans la forêt de sont parfois éloignées de leurs caractéristiques propres.

Des travaux ont été engagés en vue d’une « certification RUP » en remplacement de la certification « CE » pour permettre d’importer des matériaux de construction localement et de faire ainsi baisser les coûts des importations qui se répercutent sur les prix et le pouvoir d’achat dans nos Outre-mer. « Cette première initiative pourrait être suivie d’autres certifications RUP sur d’autres types de produits lorsque cela se justifie localement », indique le MDOM. Qui a insisté sur la nécessité que l’UE poursuive ses efforts en matière d’adaptation des normes européennes et de régimes des aides d’État.

Le ministre a également insisté sur la nécessité de continuer d’accompagner les RUP dans leur adaptation au changement climatique face aux effets dévastateurs de la multiplication des inondations, des cas de sécheresse durables, et des phénomènes cycloniques notamment, pour renforcer leur résilience, « les Outre-Mer étant aux avant-postes de ces défis majeurs ».

Point névralgique, la sous-consommation des crédits européens contre laquelle des renforts aux autorités de gestion ont été décidés par le gouvernement, et qui doit faire l’objet d’une « réflexion structurelle » sur la manière « d’améliorer collectivement la gestion des Fonds européens ».

La crise de l’eau a Mayotte a servi d’exemple pour juger de la « nécessité d’adapter les mécanismes européens de soutien aux situations d’urgence », a témoigné Philippe Vigier.

Il s’est entretenu avec la Commissaire européenne à la Cohésion et aux réformes chargée des RUP, Elisa Ferreira pour aborder la question des fonds de cohésion, de l’aide au renouvellement des flottes de pêche ainsi que le soutien de l’UE pour les grands projets d’infrastructures de désenclavement vertueux sur le plan environnemental, et l’importance des routes maritimes vertes.

Cette XXVIIIe Conférence des Présidents des RUP a été l’occasion d’un passage de relais de la présidence des Canaries à La Réunion, représentée par la présidente du conseil régional, Huguette Bello. Mayotte l’avait exercée en 2020.

A.P-L.