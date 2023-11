Philippe Vigier annonce une distribution d’eau en bouteille pour tous à partir du 20 novembre

Philippe Vigier l’a annoncé ce matin à l’occasion de sa visite de la base de la sécurité civile située au port de Longoni : à partir du 20 novembre, la distribution d’eau en bouteille ne sera plus réservée au public vulnérable et aux élèves, mais sera généralisé à l’ensemble de la population mahoraise à raison d’un litre par jour et par personne. Ceci, sur la base de 330 000 habitants. Un chiffre qui en fait sourire certains, qui estiment qu’en réalité, la population de Mayotte s’élèverait à un nombre d’âmes bien plus important. Cette opération devrait permettre de trancher. Le ministre a également rappelé que les factures d’eau seraient désormais prises en charge par l’Etat au moins jusqu’au mois de décembre. Lors de sa visite au port, Philippe Vigier a pu assister à l’opération de chargement des bouteilles d’eau à destination des écoles primaires non situées sur le chemin de l’eau ainsi qu’à une présentation de l’opération de collecte et de stockage des bouteilles d’eau usagées.

La sécurité civile s’occupe activement de la gestion des bouteilles vides, la crise de l’eau ayant engendré une consommation sans précédent d’eau en bouteille. 11,6 tonnes de bouteilles en plastique vides par jour doivent désormais être gérées, une quantité qui correspond à ce qui était collecté en trois mois avant la crise de l’eau. Pleinement consciente de cet impact terrible sur la gestion des déchets, la sécurité civile se mobilise pour garantir que chaque bouteille en plastique sera recyclée afin de ne pas nuire davantage à l’environnement mahorais déjà bien mis à mal. Une présentation de ce dispositif a été exposé au ministre Philippe Vigier. L’éco-organisme Citeo accompagne également cette prise en charge en renforçant les collectes dans ses Tri-O et en s’adonnant à moult campagnes de sensibilisation pour éviter les dépôts sauvages de bouteilles en plastique.

Une visite de l’école élémentaire de Trevani, non située sur le chemin de l’eau

Après Longoni, le ministre s’est ensuite rendu à l’école élémentaire de Trevani (commune de Koungou) pour assister à la première distribution d’eau en bouteille aux élèves. Il en a profité pour visiter les classes devant des enfants impressionnés et donc sages comme des images. Le recteur Jacques Mikulovic et Assani Saindou Bamcolo, le maire de Koungou, étaient naturellement également présent lors de cette visite. Ce dernier s’est dit satisfait de la réelle prise de conscience de la gravité de la crise de l’eau par le gouvernement et se dit confiant dans une amélioration au cours du mois de novembre. Pour lui cependant, l’insécurité constitue un problème encore plus grave et sur ce point, il estime le gouvernement encore assez inefficace. « Il faudrait davantage de sanctions pour les délinquants, qu’ils soient mineurs ou non ! », a-t-il déclaré.

Une visite de la mairie incendiée de Koungou

L’inquiétude d’Assani Saindou Bamcolo se comprend d’autant mieux que sa mairie a été incendiée par des délinquants en septembre 2021. C’était d’ailleurs la visite suivante du ministre Philippe Vigier qui est venu constater les dégâts par lui-même. La mairie n’a toujours pas été reconstruite à ce jour faute d’argent. Des demandes de financement ont été déposées et le maire de Koungou espère que les travaux pourront commencer rapidement. Pour l’instant néanmoins, la mairie de Koungou fait peur à voir, ce que le ministre Philippe Vigier a eu l’occasion de constater de visu. Et il faut désormais rajouter à ce sinistre tableau la halle de pêche neuve, également récemment incendiée. L’équipe municipale, accompagnée du sénateur Saïd Omar Oili, a toutefois tenu à présenter les projets principaux de la mairie de Koungou, une séquence dont la presse était malheureusement exclue.

La matinée ministérielle s’est poursuivie par une distribution d’eau potable au public vulnérable à proximité du stade de Cavani. Pour sa troisième visite en trois mois à Mayotte, Philippe Vigier a voulu montrer à la population qu’il était pleinement engagé pour tenter de résoudre cette crise de l’eau à Mayotte, même si, il n’a pas voulu le dissimuler : « L’année 2024 restera difficile pour les Mahorais ».

Nora Godeau