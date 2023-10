Le grand retour du cirque Zavatta à Mayotte !

« Nous sommes des aventuriers », répond malicieusement Franck Zavatta, qui gère de main de maître le cirque avec sa femme Natacha, lorsque nous leur faisons part de notre étonnement de les revoir sur le territoire malgré la crise de l’eau qui fait rage ainsi que les problèmes d’insécurité. Cette escale à Mayotte pour un mois et demi n’était toutefois pas prévue à l’origine, mais un problème d’emplacement du chapiteau à l’île Maurice a obligé le cirque Zavatta à décaler sa venue sur cette île. Comme ils venaient de faire une tournée de 6 mois à La Réunion, qui a connu un franc succès, Franck et Natacha Zavatta se sont dit « pourquoi ne pas retourner à Mayotte ? ». « Je vous avoue qu’on n’était pas très chaud au début avec la crise de l’eau et l’insécurité, mais ce qui fait plaisir à Mayotte c’est de voir la joie des enfants quand ils découvrent des choses qu’ils n’ont jamais eu l’occasion de voir auparavant ! Ça vaut le coup malgré les problèmes ! », déclare Franck Zavatta.

Le cirque a donc planté son chapiteau sur le terre-plein de M’tsapéré et s’est arrangé avec des jeunes du quartier pour assurer la sécurité. « Ils ont plus de poids qu’un service de sécurité », estime Franck. La BAC passera également tous les soirs devant le cirque pour dissuader d’éventuels délinquants de passer à l’acte. Evidemment, cette année, les Zavatta n’ont pas pris leurs fauves à cause de la crise de l’eau, ce qui évitera par ailleurs la polémique de 2020. Débrouillards, les circassiens ont prévu des citernes pour assurer les besoins du cirque. « On est allé aux 4 coins du monde pour montrer nos numéros, on a l’habitude des conditions difficiles », assure Franck.

Des artistes ukrainiens au programme

La particularité du programme de cette année est la présence d’artistes ukrainiens sur la piste. « Ils réalisent un numéro exceptionnel en patins à roulette sur une plateforme tournante, un numéro de tissu aérien ainsi qu’un numéro d’acrobaties à l’intérieur d’une spirale », détaille le patron du cirque qui n’est pas peu fier de ces artistes venus d’un pays en pleine guerre. La famille Zavatta n’est elle-même pas en reste puisque les trois enfants du couple seront sur scène pour accomplir des numéros originaux. « Ross, 19 ans, réalise un numéro d’équilibre et de contorsion sur un seul bras. C’est très physique et le résultat est vraiment inattendu », révèle Franck. Rudy, 16 ans, que l’on avait déjà pu voir en 2020, a perfectionné son numéro de clown. « Il est vraiment rentré dans la peau du personnage », précise son père avec fierté. Quant à la benjamine de la famille, âgée seulement de 12 ans, elle accomplira un numéro aérien sur un cercle suspendu en hauteur, demandant grâce et souplesse.

Parallèlement à ces numéros, des présentations d’automates hors du commun auront lieu comme la fameuse « voiture flash Mc Queen », la « voiture Transformers » ou encore un dinosaure robot pour le moins impressionnant. Enfin, « l’homme-laser », déambulant sur la piste avec ses lumières de toutes les couleurs, ravira les fans de Star Wars. « Il a même réalisé un numéro en discothèque qui a rencontré beaucoup de succès », ajoute Franck.

Nora Godeau