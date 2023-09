Les élèves de l’île tous résidents du Village nature nomade

En 2018, les Naturalistes de Mayotte élaboraient un premier projet de sensibilisation vers les élèves de CM1 et CM2. C’est ainsi que plus de 7.000 élèves ont appris de la biodiversité, du rôle des mangroves, de la gestion des déchets et de la protection des rivières. Un petit festival pédagogique « Village Mangrove » avait été créé près de sites de mangroves pour lequel les élèves étaient invités à devenir un ami de la mangrove et de Moinaïsa, l’esprit de la mangrove.

Forte de cette expérience, l’association a élargi le concept à l’ensemble des collèges et lycées de Mayotte, le projet « Village Nature Nomade » était né.

Dans chaque établissement scolaire, le village dresse pendant 3 jours ses chapiteaux thématiques : naissance de Mayotte, aléas naturels, érosion, eau et santé, climat et énergie, biodiversité. Des maquettes et vidéos interactives viennent illustrer l’érosion des bassins versants, la formation d’un tsunami, d’un volcan, ou encore le réchauffement climatique. Les élèves ont accès à des démonstrations en microscopie électronique et en sismologie. Quant à leurs enseignants, ils bénéficieront de supports pédagogiques utilisables en amont ou en aval du village.

Sur l’année scolaire 2022-2023, le VNN a été accueilli au sein du LPO de Dembeni, du collège Zakia Madi de Dembeni, du collège Mariama Salim de Sada, du LPO de Sada, du lycée des Lumières de Kawéni, des collèges de Kawéni 1 et 2 et du collège Ouvoimoja de Passamainty. « Nous espérons pouvoir couvrir la totalité des établissements scolaires d’ici fin 2024 », indique l’association.

Ce 12 septembre, le Village Nature Nomade s’est installé à la cité scolaire de Bandrélé.

En plus des 33 collèges et lycées, l’association souhaite proposer des événements similaires dans les 17 communes de l’île afin de toucher les agents communaux et le grand public. Avec 4.100 heures d’animations réparties sur 2 ans de mise en œuvre, ce nouveau projet a pour espoir de valoriser la sensibilisation vers un développement durable à Mayotte, en inculquant aux jeunes en particulier les savoirs leur permettant d’agir pour la défense de leur environnement. Il est accompagné par l’AFD, l’ARS et l’Ademe.