Le Schéma d’Aménagement régional examiné de prés

Delphine Hedary a été reçue ce mercredi 23 août au Conseil départemental pour parler du Schéma d’aménagement régional (SAR) en présence notamment du président Ben Issa Ousseni, et du 1er vice-président en charge de l’Aménagement du territoire, Infrastructures et Foncier, Salim Mdéré.

Une délégation ministérielle menée par Delphine Hedary, Conseillère d’État chargée des Affaires juridiques au ministère de la Transition écologique est en visite officielle à Mayotte du 23 au 25 août 2023. Il a notamment été question de la planification du développement du territoire, avec des points bloquant comme l’eau et l’assainissement.

Cette rencontre portait sur la validation du document d’orientation stratégique et de planification du territoire notamment dans ses volets juridiques afin que le Département puisse commencer à mettre en œuvre les projets retenus pour le développement du territoire.

Plusieurs sujets préoccupants ont été abordés comme l’eau, l’assainissement, les transports, les équipements scolaires, le logement, les équipements sportifs et de loisir, les zones d’activités économiques pour accueillir des entreprises qui vont créer les activités et les emplois des jeunes, le développement du port et de l’aéroport avec sa piste longue…