Crise de l’eau : 117.000 gourdes distribuées aux scolaires de Mayotte

Le recteur Jacques Mikulovic en avait fait l’annonce ce mercredi de rentrée et elle prend d’autant plus d’importance au regard de la nouvelle annonce préfectorale de coupures de 48h d’eau potable chez les particuliers: des gourdes seront distribuées aux élèves des premier et second degrés.

La Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte débloque pour cela 341.130 euros sur l’investissement total de 485?203 euros.

D’un côté une partie des établissements ont été progressivement placés depuis la crise Covid en abonnés prioritaires et ne subissent pas de coupures, d’une autre, ceux qui n’ont pas cette chance sont équipés de cuves pour l’eau sanitaire (WC et lavage des mains), et donc de gourdes à remplir.

« Les gourdes sont destinées aux élèves du 1er et du 2nd degré pour leur permettre de rester hydratés tout au long de la journée scolaire », indique la CSSM. Ajoutant que ces gourdes individuelles « visent à faciliter le transport et la disponibilité en eau potable dans la journée ». Pour autant, il va falloir pour les familles jongler entre les horaires de coupure d’eau pour les remplir ou se rendre aux rampes.