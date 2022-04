Syndicat – A Mayotte, FO se décline en Fort ouragan

Le 23 décembre 2021, nous révélions qu’une plainte avait été déposée au tribunal administratif pour dénoncer des supposées irrégularités lors de la réélection d’El-Hanzize Hamidou à la tête de l’UDFO Mayotte lors de l’AG qui la précédait. Une action en justice qui incitait les têtes parisiennes du syndicat à se pencher d’un peu plus prés sur son organisation, après une période de latence, il faut dire que leur actualité était chargée entre les élections professionnelles et la nomination du Secrétaire confédéral. La plainte était alors retirée.

Après avoir finalement procédé à un recomptage des voix, les secrétaire et trésorier confédéraux (nationaux) du syndicat, respectivement Frédéric Souillot et Frédéric Privat, rendent leur arbitrage. Étant donné que trois candidats obtiennent le même nombre de voix, le rééquilibrage se fera en invitant deux autres « camarades », élus dans deux instances, à démissionner de l’une d’elle, « car ce n’est pas statutaire », précisent-ils.

La Commission exécutive est alors composée de 17 membres (avant de revenir à 15 ensuite), dont El Hanzize Hamidou. « Cette Commission Exécutive avec le Bureau, sera chargée d’administrer l’UD, et de préparer un prochain congrès qui aura lieu dans un délai d’un an. Le Bureau de L’UD, tel qu’il a été élu lors du Congrès du 2 décembre 2021, reste valide », conclut la fédération nationale.

Se sentant désavoué, le sanguin El Hanzize Hamidou écrit le 8 mars 2022 aux deux médiateurs nationaux, en déplorant ne pas avoir été auditionné, « j’ai compris qu’à travers cette médiation en trompe l’œil, c’est ma personne qui gêne », indique-t-il, en présentant sa démission.

Un nouveau congrès début 2023

Ce qui remet en cause l’organisation, non pas du bureau qui reste le même, mais de l’UDFO localement. Une réunion de la Commission exécutive se tient alors en urgence le 13 avril, pour désigner un successeur, ce sera Siaka Anli Djoumoi (FO Transports)… mais là encore, pas dans les règles. Les instances nationales lancent un nouveau rappel à l’ordre, « La réunion de la CE du 13 avril 2022 est nulle et non avenue. En effet, certains camarades membres de la CE n’ont pas été convoqués à cette réunion », ce qui est contraire aux statuts.

Qui donc dirige UDFO ? C’est Abdoul Mihidjay, indiquent Frédéric Souillot et Frédéric Privat, qui prend le titre de Secrétaire général par intérim.

Ils proposent, « au titre de la médiation et de l’apaisement », que « toutes les instances élues par le Congrès, Commission Exécutive, Commission de Contrôle des Comptes, Commission des Conflits soient réunies afin qu’une solution soit trouvée pour que l’Union départementale FO de Mayotte vive et se développe ».

Un nouveau Congrès doit avoir lieu statutairement au 1er trimestre de l’année2023. La date devra être trouvée et communiquée lors de la réunion de toutes ces commissions.

A.P-L.