Visite des étudiants de Sciences Po, une fenêtre sur l’avenir pour les élèves mahorais

En mars dernier, une délégation de Polytechnique venait à la rencontre des jeunes du lycée Younoussa Bamana, afin de présenter leur école et leurs parcours. C’est désormais au tour des étudiants de Sciences Po Lille de rendre visite à quatre collèges et un lycée, dans le cadre du programme d’études intégrées de l’établissement. Un programme d’ouverture sociale et de démocratisation qui s’étend jusqu’au 101ème département, dont les élèves se montrent de plus en plus intéressés par les études supérieures, et plus particulièrement les parcours d’excellence.

Ainsi, la séance de ce lundi matin au lycée Tani Malandi de Chirongui prenait des allures de tutorat pédagogiques, avec une dizaine d’élève à l’intérêt certain.

Laetitia Poisson, chargée de projet à Sciences Po Lille, nous en dit plus :

« On les fait travailler sur une thématique qui est les grandes puissances internationales.

Les élèves sont très intéressés par l’actualité donc ils ont choisi de prendre des sujets en lien avec les réseaux sociaux et les grandes puissances internationales, notamment le lien entre les réseaux sociaux et les rivalités qu’il peut y avoir entre les grandes puissances internationales. Nous sommes venues toutes les trois ( avec deux étudiantes de deuxième année) pour apporter des conseils méthodologiques sur la façon dont on peut rédiger une problématique, la façon dont les élèves pourront préparer leur diaporama. Dans le cadre du programme, il s’agit pour les élèves de préparer un diaporama et ensuite de le soutenir à l’oral à la fin de l’année scolaire ». En somme, « On apporte des conseils méthodologiques et des petites pistes de réflexion sur les sujets qu’ils voudront traiter ».

Au niveau collège, les jeunes participant ainsi au programme d’études intégrées de Sciences Po œuvrent autour de la valorisation du patrimoine de l’île, ce qui donnera lieu à des travaux sous formes journalistiques, lesquels seront présentés en fin d’année en présence du directeur de Sciences Po Lille.

La rencontre entre lycéens et étudiants, outre les séances de travail, revêt une autre vertu, d’autant plus importante pour le développement du territoire. Toujours selon Mme Poisson, « On sent que les élèves sont curieux de nous rencontrer, c’est tout l’objet aussi de notre venue sur le territoire : l’objectif c’est qu’ils voient concrètement en personne qui on est, et notamment les parcours des étudiantes, c’est elles qui sont le point central de ce partenariat. Cela permet aux élèves d’avoir accès à des discours d’étudiantes, de voir comment se passent les études supérieures, etc…

L’objectif c’est aussi de motiver les élèves à poursuivre leurs études, ouvrir leur intérêt, leur curiosité, développer leur culture générale et favoriser leur autonomie dans le travail ». Et ce avec l’idée latente de contribuer à la préparation des élèves au fameux grand oral de terminal, épreuve récente mais néanmoins importante pour l’obtention du baccalauréat.

Le partenariat entre Mayotte et Science Po Lille est implanté depuis 2015, et les chiffres des candidatures mahoraises vont crescendo quant à cette institution des études supérieures. En 2020, 7 jeunes mahorais postulaient pour Sciences Po, contre 19 en 2021. Chacune de ces années, trois de ces élèves ont été admis.

L’intéressement des élèves aux parcours d’excellence est de bon augure pour Mayotte, tout particulièrement lorsque l’on connait les énormes besoins du territoire. Sans oublier non plus que le nombre de mahorais en études supérieures est croissant. Comme l’expliquait le recteur en août 2021, « cette année on a environ 1200 élèves en première année d’études supérieures, soit une augmentation de 20% ». D’où l’importance également de continue à ouvrir des formations supérieures sur le territoire, notion fondamentale que le rectorat de Mayotte semble avoir déjà bien intégrée…

Mathieu Janvier