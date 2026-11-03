Un chauffeur de taxi mahorais grièvement blessé lors d’une agression à Majunga

Moustoifa Saindou, chauffeur de taxi en Petite-Terre, a été violemment agressé à Majunga, Madagascar. Sa famille alerte sur la gravité de son état et annonce une évacuation vers La Réunion.

La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre à Petite-Terre : Moustoifa Saindou, chauffeur de taxi bien connu à Mayotte, a été victime d’une violente agression à Majunga, sur la côte ouest de Madagascar, le mardi 27 octobre. Selon les informations relayées par sa famille, quatre personnes seraient impliquées dans cette attaque brutale, qui a occasionné de graves blessures à la tête de la victime.

Dans la foulée de l’agression, Moustoifa Saindou a été transféré à Antananarivo, la capitale malgache, pour recevoir des soins adaptés à la gravité de son état. Sa famille, très inquiète, indique qu’il se trouve actuellement dans un état critique.

Une évacuation sanitaire vers La Réunion est programmée pour le lundi 2 novembre, toujours selon ses proches. L’entourage de Moustoifa Saindou reste mobilisé et appelle à la solidarité en attendant son transfert vers l’île sœur.