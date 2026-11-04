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Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Mercredi 4novembre 2026
  • 29 °CAverses
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

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Arrivées

2 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
14:25 SS 772Corsair La RéunionRoland-Garros Corsair Programmé
17:35 UU 274Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé

Départs

2 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
16:10 SS 773Corsair La RéunionRoland-Garros Corsair Programmé
18:30 UU 275Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour4 novembre 2026 à 11:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
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Taxe de séjour : le Centre-Ouest de Mayotte prépare son entrée en vigueur pour 2027

À partir du 1er janvier 2027, une taxe de séjour s’appliquera à tous les hébergements touristiques du Centre-Ouest de Mayotte. Une réunion d’information destinée aux hébergeurs aura lieu le 7 novembre 2026 à Coconi.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

Le Centre-Ouest de Mayotte mettra en place une taxe de séjour à compter du 1 janvier 2027. Cette décision, annoncée par l’Office de Tourisme du Centre-Ouest, s’inscrit dans le cadre du financement du développement touristique local.

La taxe s’appliquera à toute personne séjournant dans un hébergement touristique marchand, qu’il s’agisse d’hôtels, de chambres d’hôtes, de gîtes, de résidences de tourisme, de locations saisonnières ou de meublés de tourisme. Les hébergements proposés via des plateformes en ligne telles qu’Airbnb ou Booking sont également concernés.

La collecte de la taxe incombera aux hébergeurs, qui devront la déclarer et la reverser à la collectivité selon les modalités fixées. Dans certains cas, pour les réservations effectuées via des plateformes numériques, la collecte et le reversement pourront être assurés directement par ces dernières.

Les recettes générées par cette taxe seront destinées à soutenir la promotion touristique de la destination, à valoriser le patrimoine naturel et culturel, à améliorer l’accueil et l’information des visiteurs, ainsi qu’à accompagner les professionnels du secteur. L’Office de Tourisme du Centre-Ouest indique que l’objectif est de renforcer l’attractivité du territoire et de soutenir l’économie touristique locale.

En amont de l’entrée en vigueur de la mesure, une réunion d’information est prévue pour les hébergeurs, qu’ils soient professionnels ou particuliers. Elle aura lieu le samedi 7 novembre 2026 à 9h00 au Pôle d’Excellence Rurale (PER) de Coconi. Cette rencontre permettra de présenter le cadre réglementaire, les modalités de collecte et de reversement, les obligations liées à la taxe de séjour et les outils d’accompagnement prévus. Un temps d’échange sera également réservé aux questions des participants.

L’Office de Tourisme du Centre-Ouest souligne que la présence de tous les hébergeurs est essentielle pour assurer une bonne compréhension et une application correcte de la nouvelle réglementation.

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