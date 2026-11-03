 Aller au contenu
Le Journal de Mayotte L’info au service de Mayotte

L’actualité de Mayotte et de l’océan Indien

Le journal
en version numérique

Tous les numéros,
sur tous vos écrans.

Menu

Informations pratiques

Vols de Mayotte

Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Mardi 3novembre 2026
  • 29 °CÉclaircies
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

Illustration

Arrivées

3 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
07:15 UU 976Air Austral Paris-Charles-de-Gaulle Air Austral Programmé
14:30 KQ 254Kenya Airways Nairobi Kenya Airways Programmé
17:35 UU 274Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé

Départs

3 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
08:15 ZD 270Ewa Air Diego-Suarez Ewa Air Programmé
15:30 KQ 255Kenya Airways Nairobi Kenya Airways Programmé
18:30 UU 275Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour3 novembre 2026 à 15:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
Voir les vols des 5 prochains jours (nouvel onglet)

« Novembre Vert », contre les déchets et les maladies

La Communauté d’agglomération du Grand Nord de Mayotte a ouvert ce lundi 2 novembre la troisième édition de son opération « Novembre Vert ».

Par Léo VIGNAL

Publié le · Heure de Mayotte

Des enfants et des adultes sont assis face à un intervenant sous un abri couvert. Photo : LEO VIGNAL

Des enfants et des adultes assistent à une présentation organisée dans le cadre de « Novembre Vert ».

« Les solutions chimiques ne sont pas suffisantes pour lutter efficacement contre les maladies vectorielles, la priorité absolue reste le nettoyage des déchets et la suppression des gîtes larvaires. » C'est par ce constat que Hamidou Djabou Saindou, directeur environnement et salubrité à la Communauté d’agglomération du Grand Nord de Mayotte (CAGNM), a ouvert ce lundi 2 novembre la 3ᵉ édition de l'opération « Novembre Vert ». Menée en partenariat avec l'Agence régionale de santé (ARS) et les communes membres, cette campagne mensuelle entend articuler sensibilisation pédagogique et interventions directes sur le terrain.

Éradiquer les eaux stagnantes où se reproduisent les moustiques
Éradiquer les eaux stagnantes où se reproduisent les moustiques

À l'approche de la saison des pluies, propice à la multiplication des moustiques, la lutte contre les maladies vectorielles constitue l'axe central de la mobilisation. Dans les allées du siège intercommunal, plusieurs ateliers accueillaient ce lundi matin des groupes scolaires pour faire la démonstration concrète des risques sanitaires liés aux dépôts sauvages.

Sur le stand de l'ARS, Mikidachi Saïd, technicien de laboratoire, présentait des bacs renfermant des œufs et des larves de moustiques prélevés localement. « Notre travail consiste à montrer aux jeunes comment se développent les moustiques responsables du paludisme ou de la dengue. Lorsqu'un récipient en plastique, une canette ou un pneu usagé est abandonné au bord d'une route, les premières pluies le remplissent d'eau et créent un gîte larvaire immédiat ». Pour la CAGNM, l'action préventive ne peut reposer uniquement sur les pulvérisations d'insecticides (soumises à des restrictions écologiques) mais impose un entretien mécanique régulier de l'espace public.

Les risques de l'érosion et de la pollution

Sur le stand de l'ARS, Mikidachi Saïd, technicien de laboratoire, présentait des bacs renfermant des œufs et des larves de moustiques prélevés localement. © Léo Vignal / JDM
Sur le stand de l'ARS, Mikidachi Saïd, technicien de laboratoire, présentait des bacs renfermant des œufs et des larves de moustiques prélevés localement. © Léo Vignal / JDM

Présente lors de cette journée d'ouverture, l'association les Naturalistes de Mayotte s'est attachée à expliquer les équilibres écologiques fragiles de l'île à travers des maquettes interactives. Lilou Audineau, chargée de mission, a présenté un canal à vagues démontrant le rôle tampon joué par la végétation littorale. « Grâce à cette installation, les élèves visualisent directement la façon dont la barrière de corail et la mangrove atténuent la force de la houle pour protéger les habitations côtières, détaille-t-elle. Mais lorsque les déchets jetés en amont sont charriés par les ravines, ils finissent par s'accumuler dans les racines des palétuviers ». L'association mène des opérations régulières de ramassage des plastiques sur les sites de Dembéni et de Tsingoni pour identifier l'origine des rejets et cibler les zones à traiter en priorité.

Les mauvaises pratiques culturales constituent une autre menace directe pour le lagon. Yasser, animateur pour les Naturalistes, a exposé les mécanismes de l'érosion à l'aide d'une maquette de bassin versant. « Lorsque la forêt est coupée et brûlée pour faire place à des parcelles nues, le sol perd toute stabilité. À Mayotte, la monoculture du bananier et du manioc accentue le problème, car ces plantes ne possèdent pas de racine suffisante pour retenir la terre ». L'association plaide auprès des exploitants pour l'arrêt des brûlis incontrôlés et le retour à une polyculture protectrice des sols.

L'insertion professionnelle

L'association Nayma, spécialisée dans les chantiers d'insertion par les métiers de l'environnement, participait également à la rencontre. © Léo Vignal / JDM
L'association Nayma, spécialisée dans les chantiers d'insertion par les métiers de l'environnement, participait également à la rencontre. © Léo Vignal / JDM

La gestion environnementale croise également des enjeux sociaux. L'association Nayma, spécialisée dans les chantiers d'insertion par les métiers de l'environnement, participait également à la rencontre. Créée en 2021, la structure compte aujourd'hui près de 1.500 personnes accompagnées vers une formation ou un emploi durable. « Nos équipes interviennent sur le reboisement en forêt, l'entretien des sentiers de randonnée et le ramassage des encombrants, rappelle l'un des encadrants. Depuis le passage du cyclone Chido, les sollicitations des collectivités et des communes ont fortement augmenté, notamment pour dégager le bois tombé et traiter les déchets dispersés ».

Après cette journée de lancement institutionnelle, le dispositif « Novembre Vert » prendra une dimension opérationnelle dans l'ensemble des communes du Grand Nord. Seize associations locales ont été conventionnées pour conduire des chantiers de nettoyage ciblant en priorité les berges des cours d'eau, le littoral et les décharges illégales recensées sur le territoire intercommunal.« Ramasser ne suffit pas si le site redevient un dépotoir quelques jours plus tard, souligne Hamidou Djabou Saindou. Sur plusieurs dépôts sauvages nettoyés ce mois-ci, nous allons engager des travaux de végétalisation avec des plantations ornementales et implanter des panneaux d'interdiction formelle de dépôt ». En complétant ces aménagements physiques par une sensibilisation au tri des ordures ménagères, la CAGNM entend responsabiliser les administrés et limiter la pollution avant l'arrivée des intempéries de fin d’année.

Léo Vignal

Tours d’eau — planning SMAE par secteur Mayotte Agenda — tous les événements à Mayotte : concerts, expositions, conférences, sports, sorties famille, vie associative. Voir l’agenda
Le Journal de Mayotte

Abonnez-vous au Journal de Mayotte

Toute l’actualité de Mayotte et de l’océan Indien en accès illimité, où que vous soyez.

  • Accès illimité
    à tous nos articles
  • Sur tous
    vos appareils
  • Restez informé
    alertes et newsletters
  • Soutenez un média local

Abonnement annuel

190 €/ an

  • Accès illimité au site
  • Tous vos contenus sur tous vos appareils
  • Soutien au journalisme local

Choisissez votre mode de paiement

Paiement 100 % sécurisé

En cliquant sur ce bouton, vous acceptez nos conditions générales de vente.

Météo & mer

Mamoudzou · Mayotte

Chargement des prévisions…

Météo marine

Mayotte et son lagon

Prévision du modèle NOAA GFS-Wave (mailles d’environ 28 km, ), lissée pour l’affichage : valeurs indicatives, atténuées dans le lagon par la barrière de corail. Ne remplace pas les bulletins officiels : vigilance Météo-France. Fond © OpenStreetMap, balisage © OpenSeaMap.

Vos cookies sur Le Journal de Mayotte

Le Journal de Mayotte utilise des cookies de mesure d’audience (Google Analytics et Matomo) pour compter ses visites et améliorer le site. Aucun cookie publicitaire. Vous pourrez changer d’avis à tout moment.