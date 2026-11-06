Météo : une tempête tropicale en formation pourrait toucher Mayotte en début de semaine

Une zone dépressionnaire à l’est de Mayotte pourrait entraîner des pluies et orages entre lundi et mercredi, selon la préfecture. Les autorités appellent à la vigilance.

La préfecture de Mayotte signale qu’une dégradation des conditions météorologiques reste possible au début de la semaine prochaine. Selon les informations communiquées vendredi matin, une zone perturbée était localisée à environ 1 240 km à l’est de l’île.

Ce système, encore peu structuré, pourrait s’intensifier à partir de la nuit de vendredi à samedi et atteindre le stade de tempête tropicale samedi après-midi. D’abord orienté vers le sud-ouest, le phénomène devrait modifier sa trajectoire vers l’ouest puis l’ouest-nord-ouest. Il est prévu qu’il traverse l’extrême nord de Madagascar dans la nuit de dimanche à lundi, ce qui pourrait entraîner une diminution de l’intensité des vents.

La zone dépressionnaire poursuivrait ensuite sa route dans le nord du canal du Mozambique en première partie de semaine prochaine. Ce passage à proximité de Mayotte pourrait provoquer des épisodes de pluies et d’orages entre lundi et mercredi, liés à la circulation des résidus du système dépressionnaire dans la région.

Les services de Météo-France suivent l’évolution de la situation. Selon la préfecture, des bulletins de vigilance météorologique pourraient être diffusés dans les prochains jours afin d’informer la population sur d’éventuels risques pour Mayotte.