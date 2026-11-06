 Aller au contenu
Le Journal de Mayotte L’info au service de Mayotte

L’actualité de Mayotte et de l’océan Indien

Le journal
en version numérique

Tous les numéros,
sur tous vos écrans.

Menu

Informations pratiques

Vols de Mayotte

Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Vendredi 6novembre 2026
  • 25 °CAverses
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

Illustration

Arrivées

4 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
12:25 UU 274Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
14:25 SS 772Corsair La RéunionRoland-Garros Corsair Programmé
14:30 KQ 254Kenya Airways Nairobi Kenya Airways Programmé
17:00 ZD 213Ewa Air Antananarivo Ewa Air Programmé

Départs

4 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
12:30 ZD 212Ewa Air Antananarivo Ewa Air Programmé
14:25 UU 275Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
15:30 KQ 255Kenya Airways Nairobi Kenya Airways Programmé
16:10 SS 773Corsair La RéunionRoland-Garros Corsair Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour6 novembre 2026 à 14:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
Voir les vols des 5 prochains jours (nouvel onglet)

Météo : une tempête tropicale en formation pourrait toucher Mayotte en début de semaine

Une zone dépressionnaire à l’est de Mayotte pourrait entraîner des pluies et orages entre lundi et mercredi, selon la préfecture. Les autorités appellent à la vigilance.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

Météo France, Mayotte

La préfecture de Mayotte signale qu’une dégradation des conditions météorologiques reste possible au début de la semaine prochaine. Selon les informations communiquées vendredi matin, une zone perturbée était localisée à environ 1 240 km à l’est de l’île.

Ce système, encore peu structuré, pourrait s’intensifier à partir de la nuit de vendredi à samedi et atteindre le stade de tempête tropicale samedi après-midi. D’abord orienté vers le sud-ouest, le phénomène devrait modifier sa trajectoire vers l’ouest puis l’ouest-nord-ouest. Il est prévu qu’il traverse l’extrême nord de Madagascar dans la nuit de dimanche à lundi, ce qui pourrait entraîner une diminution de l’intensité des vents.

La zone dépressionnaire poursuivrait ensuite sa route dans le nord du canal du Mozambique en première partie de semaine prochaine. Ce passage à proximité de Mayotte pourrait provoquer des épisodes de pluies et d’orages entre lundi et mercredi, liés à la circulation des résidus du système dépressionnaire dans la région.

Les services de Météo-France suivent l’évolution de la situation. Selon la préfecture, des bulletins de vigilance météorologique pourraient être diffusés dans les prochains jours afin d’informer la population sur d’éventuels risques pour Mayotte.

Tours d’eau — planning SMAE par secteur Mayotte Agenda — tous les événements à Mayotte : concerts, expositions, conférences, sports, sorties famille, vie associative. Voir l’agenda
Le Journal de Mayotte

Abonnez-vous au Journal de Mayotte

Toute l’actualité de Mayotte et de l’océan Indien en accès illimité, où que vous soyez.

  • Accès illimité
    à tous nos articles
  • Sur tous
    vos appareils
  • Restez informé
    alertes et newsletters
  • Soutenez un média local

Abonnement annuel

190 €/ an

  • Accès illimité au site
  • Tous vos contenus sur tous vos appareils
  • Soutien au journalisme local

Choisissez votre mode de paiement

Paiement 100 % sécurisé

En cliquant sur ce bouton, vous acceptez nos conditions générales de vente.

Météo & mer

Mamoudzou · Mayotte

Chargement des prévisions…

Météo marine

Mayotte et son lagon

Prévision du modèle NOAA GFS-Wave (mailles d’environ 28 km, ), lissée pour l’affichage : valeurs indicatives, atténuées dans le lagon par la barrière de corail. Ne remplace pas les bulletins officiels : vigilance Météo-France. Fond © OpenStreetMap, balisage © OpenSeaMap.

Vos cookies sur Le Journal de Mayotte

Le Journal de Mayotte utilise des cookies de mesure d’audience (Google Analytics et Matomo) pour compter ses visites et améliorer le site. Aucun cookie publicitaire. Vous pourrez changer d’avis à tout moment.