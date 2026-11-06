Le CNFPT Mayotte renouvelle son Conseil régional d’orientation et élit son délégué régional

Le CNFPT Mayotte procède à l’installation de son nouveau Conseil régional d’orientation et à l’élection du délégué régional ce mercredi 16 décembre à Doujani. Une cérémonie d’hommage à Aïda HOULAME est également prévue.

Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) de Mayotte organise ce mercredi 16 décembre l’installation officielle des nouveaux membres du Conseil régional d’orientation (CRO), suivie de l’élection du délégué régional. L’événement se tiendra à partir de 10 h 00 dans les locaux du CNFPT à Doujani.

Le CNFPT précise que cette étape institutionnelle s’inscrit dans le renouvellement de la gouvernance de l’établissement. Elle vise à poursuivre les missions de formation et d’accompagnement des agents territoriaux à Mayotte.

Au cours de la cérémonie, un hommage sera rendu à Madame Aïda HOULAME, saluée pour son engagement, son investissement et sa contribution au sein de la structure.