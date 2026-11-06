Mayotte accueille la présidente du pass Culture

Laurence Tison-Vuillaume, présidente du pass Culture, se rendra à Mayotte du 9 au 13 novembre pour évaluer l’application du dispositif auprès des jeunes Mahorais et rencontrer les acteurs locaux.

Laurence Tison-Vuillaume, présidente du pass Culture, effectuera un déplacement à Mayotte du 9 au 13 novembre. Cette mission s’inscrit dans la dynamique de déploiement du pass Culture sur l’île, où le dispositif vise à favoriser l’accès des jeunes à la culture.

Depuis 2021, 7 750 jeunes de Mayotte ont bénéficié du pass Culture, dont 5 400 sont actuellement concernés. Le réseau local comprend 66 partenaires culturels, mobilisés pour proposer des offres variées aux bénéficiaires.

Pour l’année scolaire 2025/2026, 35 établissements scolaires, soit 92 % des établissements du département, ont pris part à une action d’éducation artistique et culturelle (EAC) via le pass Culture.

Le dispositif propose également une bonification de 50 € pour certains jeunes, sous conditions de ressources ou de handicap. Les modalités de cette mesure sont précisées sur le site officiel du pass Culture.

À l’échelle nationale, plus de 5 millions de jeunes ont profité d’un crédit individuel dans le cadre du pass Culture au cours des cinq dernières années. Le dispositif a récemment présenté ses grandes orientations pour 2030.