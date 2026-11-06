Mayotte accueille la présidente du pass Culture

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Informations pratiques

Vols de Mayotte

Aéroport de Dzaoudzi-Pamandzi (DZA · FMCZ)

  • DZA / FMCZDzaoudzi-Pamandzi
  • Vendredi 6novembre 2026
  • 26 °CEnsoleillé
  • MayotteHeure locale (UTC+3)

Horaires programmés par les compagniesLes retards et les annulations ne sont pas suivis en direct à Mayotte. Avant de partir à l’aéroport, vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie.

Illustration

Arrivées

4 vols
HeureVolProvenanceCompagnieStatut
12:25 UU 274Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
14:25 SS 772Corsair La RéunionRoland-Garros Corsair Programmé
14:30 KQ 254Kenya Airways Nairobi Kenya Airways Programmé
17:00 ZD 213Ewa Air Antananarivo Ewa Air Programmé

Départs

4 vols
HeureVolDestinationCompagnieStatut
12:30 ZD 212Ewa Air Antananarivo Ewa Air Programmé
14:25 UU 275Air Austral La RéunionRoland-Garros Air Austral Programmé
15:30 KQ 255Kenya Airways Nairobi Kenya Airways Programmé
16:10 SS 773Corsair La RéunionRoland-Garros Corsair Programmé
  • Horaires indicatifsSource : AeroDataBox
  • Mise à jour6 novembre 2026 à 18:05 (heure de Mayotte)
  • Vols commerciauxréguliers uniquement
  • En cas de douteContactez votre compagnie
Voir les vols des 5 prochains jours (nouvel onglet)

Gendarmerie de Mayotte – Prévention

Sorties tranquilles Semaine 45

Contrôles et actions de prévention – Gendarmerie de Mayotte

Samedi 7 novembre 2026

  • Plage de Tanaraki M’TSANGAMOUJI Plage de Tanaraki 10h00 à 16h00
  • Crêtes de Bandrélé Crêtes de Bandrélé 9h00
  • Plage de N’Gouja Plage de N’Gouja – RDV sur site à compter de 13H00. 13h00 à 17h00
  • Plage de Sohoa Plage de Sohoa – RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00
  • Lac Dziani Lac Dziani – RDV à 07H30 à l’intersection de la route des Badamiers et de la piste d’accès au lac. 07h30
  • Plages de Moya Plages de Moya – RDV sur site à compter de 13H30. 13h30 à 17h30
  • Cascade de Soulou Cascade de Soulou – RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00

Dimanche 8 novembre 2026

  • Plage de M’Tsangadoua ACOUA Plage de M’Tsangadoua – RDV au bout de la rue Ranovalagna 10h00 à 16h00
  • Mont Choungui Mont Choungui – 8 heures. 8 heures.
  • Plage de N’Gouja Plage de N’Gouja – RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00
  • Plage de Sohoa Plage de Sohoa – RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 16h00
  • Lac Dziani Lac Dziani – RDV à 07H30 à l’intersection de la route des Badamiers et de la piste d’accès au lac. 07h30
  • Plages de Moya Plages de Moya – RDV sur site à compter de 13H30. 13h30 à 17h30
  • Cascade de Soulou Cascade de Soulou – RDV sur site à compter de 10H00. 10h00 à 17h00

Dispositif de préventionPrésence de la Gendarmerie de Mayotte sur les sites pour des sorties tranquilles et en toute sécurité.

  • Plage
  • Randonnée
    Montagne
  • Lac / Site naturel
  • Cascade
Programme communiqué par le Commandement de la Gendarmerie de Mayotte

Mayotte accueille la présidente du pass Culture

Laurence Tison-Vuillaume, présidente du pass Culture, se rendra à Mayotte du 9 au 13 novembre pour évaluer l’application du dispositif auprès des jeunes Mahorais et rencontrer les acteurs locaux.

Par La rédaction

Publié le · Heure de Mayotte

Laurence Tison-Vuillaume, présidente du pass Culture, effectuera un déplacement à Mayotte du 9 au 13 novembre. Cette mission s’inscrit dans la dynamique de déploiement du pass Culture sur l’île, où le dispositif vise à favoriser l’accès des jeunes à la culture.

Depuis 2021, 7 750 jeunes de Mayotte ont bénéficié du pass Culture, dont 5 400 sont actuellement concernés. Le réseau local comprend 66 partenaires culturels, mobilisés pour proposer des offres variées aux bénéficiaires.

Pour l’année scolaire 2025/2026, 35 établissements scolaires, soit 92 % des établissements du département, ont pris part à une action d’éducation artistique et culturelle (EAC) via le pass Culture.

Le dispositif propose également une bonification de 50 € pour certains jeunes, sous conditions de ressources ou de handicap. Les modalités de cette mesure sont précisées sur le site officiel du pass Culture.

À l’échelle nationale, plus de 5 millions de jeunes ont profité d’un crédit individuel dans le cadre du pass Culture au cours des cinq dernières années. Le dispositif a récemment présenté ses grandes orientations pour 2030.

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Mamoudzou · Mayotte

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Météo marine

Mayotte et son lagon

Prévision du modèle NOAA GFS-Wave (mailles d’environ 28 km, ), lissée pour l’affichage : valeurs indicatives, atténuées dans le lagon par la barrière de corail. Ne remplace pas les bulletins officiels : vigilance Météo-France. Fond © OpenStreetMap, balisage © OpenSeaMap.

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