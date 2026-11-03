Les lycéens de Mayotte invités à raconter les inégalités de genre par le cinéma

Le dispositif Séquences Femmes invite les lycéens à passer de l'écriture à la réalisation pour questionner les inégalités de genre. Les scénarios sont attendus avant le 19 décembre 2026.

Dans de nombreux établissements scolaires, certaines salles de classe restent dépourvues de ventilateurs fonctionnels ou de climatisation tout au long de l’année, obligeant élèves et enseignants à travailler dans des conditions éprouvantes, parfois comparables à de véritables fours. Mathilde Hangard / JDM.

Et si les lycéens de Mayotte prenaient la plume, puis la caméra, pour raconter les inégalités de genre à leur manière ? Porté par l'association Femmes & Cinéma, le dispositif "Séquences Femmes" ouvre son édition 2026-2027 avec un concours de scénarios destiné aux élèves du secondaire. Avec à la clé, pour quelques classes sélectionnées, la possibilité de réaliser un court-métrage accompagné par des professionnels, qui sera diffusé sur France 3.

Donner la parole aux jeunes par l'image

Le projet encourage les équipes éducatives des lycées à accompagner les jeunes dans l'écriture de leurs propres récits. Mathilde Hangard / JDM

Les inégalités de genre ne se racontent pas uniquement à travers des statistiques ou des campagnes de sensibilisation. Elles se nichent aussi dans les regards, les normes sociales, les relations et les expériences du quotidien. C'est justement sur ce terrain que l'association Femmes & Cinéma entend agir, en faisant du cinéma un outil d'expression et de lutte contre les discriminations.

Avec le projet "Séquences Femmes", les élèves sont invités à s'emparer de la fiction pour interroger les représentations qui les entourent. Le principe repose sur une conviction défendue par l'association, celle du pouvoir des images, aussi bien pour celles et ceux qui les fabriquent au niveau technique, que pour celles et ceux qui les regardent.

Soutenu par le ministère de l'Éducation nationale et France Télévisions, le dispositif s'adresse aux lycéens de toute la France, dans l'Hexagone comme dans les territoires ultramarins. Il concerne également les établissements situés en quartiers prioritaires de la politique de la ville et en zones rurales. L'objectif est de permettre aux jeunes de construire leurs propres récits, de questionner les discriminations et de faire entendre leur voix par la création audiovisuelle en plaçant les élèves directement au cœur du projet, non plus seulement comme des spectateurs, mais comme des auteurs de leurs histoires.

Des scénarios écrits en classe avant le passage derrière la caméra

Avant la caméra, les élèves sont invités à poser leurs idées sur papier et à construire une histoire de cinq à dix pages. Mathilde Hangard / JDM

La première étape de cette édition 2026-2027 se déroule depuis le mois de septembre dernier, jusqu'à la fin de l'année, fin décembre 2026. Encadrés par les enseignants, les professeurs documentalistes, les conseillers principaux d'éducation (CPE) ou tout autre adulte volontaire de leur établissement, les élèves doivent écrire un ou plusieurs scénarios de fiction de cinq à dix pages, sur le temps scolaire.

Les récits devront aborder, une ou plusieurs, des thématiques proposées par l'association, que sont les standards de beauté, les violences conjugales et l'intersectionnalité après l'agression. Ces sujets vont ensuite servir de point de départ à des histoires pour questionner les normes, les rapports de pouvoir et les discriminations, explique l'association.

Au plus tard, les scénarios devront être transmis à l'association avant le 19 décembre 2026. Un jury de professionnels du cinéma désignera ensuite entre cinq à huit projets lauréats. Pour les classes retenues, l'aventure se poursuivra après, de janvier à juin 2027, avec la réalisation du film. Les élèves seront accompagnés par une réalisatrice et une équipe de tournage et disposeront de matériel professionnel pour concrétiser leur scénario. Le concours ne récompense donc pas uniquement une idée ou un texte, mais offre à certains élèves la possibilité de mener leur histoire jusqu'à l'écran.

Par ailleurs, d'un point de vue pédagogique, l'approche permet de faire découvrir les différentes étapes de la création cinématographique, du travail d'écriture à la mise en images, en passant par le tournage et la collaboration avec des professionnels.

De la salle de classe à France 3

Les standards de beauté, les violences conjugales et l'intersectionnalité après une agression font partie des sujets proposés aux élèves.

Les films réalisés ne sont pas destinés à rester dans les établissements qui les auront produits. Leur diffusion est prévue à partir de novembre 2027 sur France 3, dans le programme "Libre Court" et en replay. Ils pourront également être projetés dans des salles de classe partout en France.

Cette visibilité donne également une autre dimension au travail qu'auront réalisé les élèves. Les histoires imaginées en classe pourront peut-être être découvertes par d'autres jeunes et plus tard servir de support à des échanges autour des inégalités de genre.

Bien que le projet soit innovant, cette action de "Séquences Femmes" s'inscrit dans une démarche déjà installée. Selon les chiffres communiqués par l'association, plus de 41 films ont été réalisés au cours des huit premières années du dispositif. En septembre 2025, le projet célébrait sa neuvième édition.

Pour l'année scolaire 2026-2027, la première échéance est désormais celle du 19 décembre. D'ici là, les équipes éducatives intéressées sont invitées à accompagner leurs élèves dans l'écriture de leurs scénarios. Pour les jeunes, le défi sera de trouver une histoire, des personnages et un regard singulier sur des questions qui traversent la société.

Mathilde Hangard