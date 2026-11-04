À quelques jours de l’ouverture de la COP 31 Climat, qui se déroulera du 9 au 20 novembre à Antalya, en Turquie, les scientifiques rappellent que le changement climatique ne relève pas d’une menace lointaine. Pour les territoires insulaires, ses effets se font déjà sentir sur les océans, les écosystèmes et les conditions de vie des populations.

Mardi 3 novembre, lors d’une conférence de presse organisée par l’Institut de recherche pour le développement (IRD), plusieurs experts ont insisté sur l’urgence de mieux anticiper ces bouleversements. À Mayotte, l’attention se porte notamment sur le prochain épisode « El Niño » et ses possibles conséquences météorologiques sur l’île.

El Niño, un facteur de vigilance pour Mayotte

« C’est un moment très particulier en ce moment car on est entre deux COP* », souligne Juliette Mignot, océanographe et climatologue à l’IRD. Mais les effets du réchauffement climatique, eux, n’attendent pas les négociations internationales. L’été 2026 a notamment été marqué par des épisodes de chaleur extrême, des incendies et des sols particulièrement secs en France hexagonale. « Un tel niveau de chaleur aurait été impossible sans le réchauffement climatique », rappelle la chercheuse. Les écosystèmes sont eux aussi touchés, avec des mortalités de poissons et des forêts fragilisées. « On sait compter les victimes humaines mais pas encore les autres », observe-t-elle.

Un palmier photographié avant le passage d'un cyclone Garance à La Réunion, le 28 février 2026. Mathilde Hangard / JDM

Dans les régions tropicales, un autre phénomène retient l’attention des scientifiques, celui d’El Niño. L’épisode en cours pourrait atteindre un pic en décembre 2026 et janvier 2027, avec des répercussions météorologiques susceptibles de se prolonger jusqu’aux mois d’avril et de mai 2027. Interrogée sur les conséquences possibles pour Mayotte, Juliette Mignot évoque notamment la saison cyclonique. « On annonce une saison cyclonique plutôt forte, d’après les dernières données », indique-t-elle. Elle estime que les effets d’El Niño pourraient renforcer les conséquences des systèmes qui se formeront. « El Niño va aggraver les impacts, cela ne va pas aggraver les cyclones, mais s’il y en a ils seront plus forts », affirme-t-elle.

Cette analyse appelle toutefois une précaution. L’influence d’El Niño sur l’activité cyclonique varie selon les régions du monde. Dans le sud-ouest de l’océan Indien, les tendances saisonnières peuvent différer de celles observées dans d’autres bassins. Le phénomène ne permet donc pas, à lui seul, de conclure que Mayotte connaîtra davantage de cyclones ou des phénomènes plus puissants. Les prévisions actualisées des services météorologiques restent essentielles pour évaluer le risque local.

Cependant, le réchauffement climatique vient accentuer les effets de ces phénomènes naturels. Selon l’IRD, les anomalies observées en 2026, des canicules marines dans le Pacifique à la sécheresse en Guyane, illustrent déjà cette superposition des crises. Dans un monde plus chaud, les excès comme les déficits de précipitations associés à El Niño pourraient s’accentuer, et à Mayotte, les enjeux concernent autant les ressources en eau, que la fragilité des écosystèmes.

Des îles fortement exposées, du Pacifique à l’océan Indien

Face à la montée des eaux, les RUP majoritairement iliennes sont en première ligne

La montée des eaux n’est qu’une partie des bouleversements auxquels sont confrontés les territoires insulaires. La pêche, les ressources alimentaires et les économies locales sont également menacées.

Esline Garaebiti, directrice adjointe du département Changement climatique et durabilité de la Communauté du Pacifique (SPC), insiste sur la nécessité de faire entendre la voix des petits États insulaires dans les négociations internationales.

Lors d’une pré-COP organisée aux Fidji, du 5 au 8 octobre, les représentants du Pacifique ont notamment cherché à renforcer leur visibilité. Une visite de dirigeants à Tuvalu a également permis de montrer les effets concrets de la montée des eaux. « L’objectif était de montrer que la hausse de la mer, les risques sur cela ne sont pas des problèmes futurs, mais ce sont des réalités que l’on vit chaque jour », explique-t-elle.

Le réchauffement des océans menace aussi les activités de pêche. Le déplacement des stocks de thons pourrait bouleverser les équilibres économiques de plusieurs pays du Pacifique, tandis que la pêche côtière décline. Esline Garaebiti évoque des pertes potentielles de recettes publiques qui fragiliseraient davantage ces territoires.

À Mayotte, ces alertes résonnent avec les enjeux de préservation du lagon, des récifs coralliens et des écosystèmes terrestres. « Les territoires insulaires subissent de plein fouet les effets du changement sans avoir forcément contribué à ces effets », rappelle Philippe Charvis, directeur délégué à la Science de l’IRD.

L’institut défend notamment le développement de systèmes d’alerte précoce et de services climatiques adaptés aux réalités locales. Des projets comme CAPA, en partenariat avec l’Union africaine et l’Union européenne, ou CLIPSSA et MaHeWA, développés dans le Pacifique, associent les données scientifiques, aux savoirs locaux pour mieux anticiper les risques. S’ils ne concernent pas directement Mayotte, ils illustrent des exemples de dispositifs que la recherche souhaite promouvoir dans les territoires insulaires.

Face à la désinformation, la science appelée à peser dans les décisions

Les difficultés rencontrées lors de la COP 17 Biodiversité, organisée en octobre 2026 à Erevan, en Arménie, montrent les divisions qui traversent les négociations internationales. Jean-Christophe Avarre, directeur scientifique à l’IRD, pointe notamment les écarts entre pays du Nord, pays du Sud et États insulaires.

Le passage du cyclone Chido avait laissé des séquelles durables

Le manque de données, les difficultés à définir des indicateurs de suivi de la biodiversité et les financements insuffisants freinent les discussions. Pour les pays les moins avancés, les lourdeurs administratives compliquent aussi l’accès aux dispositifs internationaux. Il dénonce une « différence criante entre les États du Nord et du Sud, et les États insulaires ».

Sur le volet climatique, Christophe Lavaysse, hydrométéorologue et chercheur à l'IRD, rappelle que les données scientifiques doivent être traduites en outils concrets pour aider les décideurs à anticiper les événements extrêmes. Mais la coopération internationale se fragilise et la désinformation gagne du terrain. « Les faits scientifiques ont moins d’influence sur des convictions idéologiques », regrette-t-il.

Philippe Charvis partage cette inquiétude. « Pour que les décisions soient ambitieuses, justes et fondées, la science doit être le socle des décisions », insiste-t-il. Pour la COP31, l’IRD défend trois priorités : renforcer les systèmes d'alerte et les services climatiques, restaurer les écosystèmes en protégeant les populations et leurs savoirs, et promouvoir une justice fiscale et sociale dans le financement de l'action climatique.

Car sans moyens, les ambitions restent limitées. La feuille de route dite « de Bakou à Belém » prévoit la mobilisation de 1,3 milliard de dollars par an pour soutenir les pays les moins avancés. Mais les financements actuels restent insuffisants face aux besoins d’adaptation, d’atténuation et de réparation des dommages.

Pour Mayotte, l’enjeu est aussi de faire entendre les réalités de l’océan Indien dans les discussions internationales, près de deux ans après le passage du cyclone Chido, qui a laissé des séquelles durables sur le vivant. Le 17 novembre, un événement organisé au Pavillon France de la COP 31 réunira des acteurs du Pacifique et de l'océan Indien autour de la résilience des territoires insulaires. Une manière de rappeler que face à des crises qui se renforcent mutuellement, la réponse doit elle aussi être collective.

COP : « Conference of the Parties » (en anglais), Conférence des Parties (en français).

Mathilde Hangard