Le projet de loi d’urgence sera présenté le 8 janvier en Conseil des ministres, selon la porte-parole du gouvernement

Interrogée suite au premier Conseil des ministres de l’année, la nouvelle porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, a déclaré qu’il n’y avait à ce stade pas de date d’arrêt du fret aérien entre La Réunion et Mayotte. « Il y a une coordination entre l’aviation civile, militaire et le transport maritime jusqu’à ce que les infrastructures portuaires (ndlr, de Mayotte) puissent prendre le relais. Tous les ministres sont à pied d’œuvre ».

La porte-parole a également indiqué que le projet de loi d’urgence pour Mayotte sera présenté lors du prochain Conseil des ministres, le 8 janvier prochain, et que le calendrier de l’examen du projet de loi ne sera pas modifié et maintenu. « Il sera adopté avant la fin du mois de janvier ». En outre, Sophie Primas a assuré que les renforts allaient continuer d’arriver, « nous sommes encore en train d’évaluer les besoins… c’est une situation complexe, il faut remettre en route le fonctionnement de l’Etat… Notre priorité est le rétablissement de l’électricité, l’eau et la gestion des déchets ». Concernant la refondation de Mayotte, « La Réunion sera le point d’ancrage pour la reconstruction de Mayotte », a-t-elle dit.