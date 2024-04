Préavis de grève pour mercredi à l’Université de Mayotte

Le mécontentement grondait depuis plusieurs jours, c’est désormais concrétisé, un préavis de grève a été déposé par deux syndicats représentants le personnel, le SnepSup-FSU et la CGT Educ’action pour le mercredi 24 avril 2024.

Adressé au directeur Abal-Kassim Cheik-Ahmed, il pointe : des défauts persistants dans la qualité de l’accueil des étudiants et des personnels s’aggravant année après année, des manquements lourds aux gestions de carrières et des salariés comme des signatures de contrats de travail « beaucoup trop tardives » pour les contractuels, un défaut de NUMEN (NUMéro d’identification Éducation Nationale, identifiant associé à tout employé du ministère de l’Éducation nationale) pour certains personnels qui les priverait d’avancement ou de mutation, une surcharge de travail de l’ensemble du personnel notamment pour les coordinateurs et responsables, des lenteurs administratives croissantes en relation avec des protocoles inadaptés aux besoins, lourds et appesantis encore davantage par l’absence de délégation de signature, une mise en danger d’acquis sociaux.

Les personnels grévistes se disent « ouverts au dialogue et à la négociation ».